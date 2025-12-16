А гресивният нов вариант на грип, който заля света, протича с много тежки симптоми, предупреждават лекарите.

ЛОША РАБОТА: Супергрип, който натръшка Китай, се разпространява по света!

Грип A H3N2, или вариантът на подклад K, е установен като виновник за нарастващите случаи в световен мащаб, включително в САЩ. В интервю за Fox News Digital, д-р Нийл Маниар, професор по обществено здраве в Североизточния университет в Бостън, сподели подробности за ранната тежест на този нововъзникващ щам.

Става очевидно, че това е доста тежък вариант на грипа. Със сигурност в други части на света, където този вариант е разпространен, той е причинил някои тежки заболявания и вече наблюдаваме агресивен грипен сезон“, каза той.

Вариантът изглежда се различава от предишните щамове на грипа, с повишени версии на типични симптоми като треска, втрисане, главоболие, умора, кашлица, болки в гърлото и хрема.

Подклад K е „перфектната буря“ за агресивен грипен сезон, предполага Маниар, тъй като нивата на ваксинация като цяло са намалели, а тазгодишната ваксина срещу грип не е насочена към този специфичен щам. „Много е важно да се сложи ваксината, но тъй като не е напълно съвместима с този вариант, мисля, че това също допринася до известна степен за тежестта на случаите, които наблюдаваме“, каза той.

Тъй като подклад K е „доста различен“ от предишните варианти, Маниар каза, че има по-слаб естествен имунитет на общностно ниво, което допълнително увеличава риска от разпространение и тежестта на протичането.