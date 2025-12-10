Ш ансовете президентът Доналд Тръмп да разкрие какво знае за извънземния живот внезапно се увеличиха драстично, което кара експертите да смятат, че пълното публично оповестяване е на няколко дни разстояние.

Пул за зaлагания в Polymarket, наречен „Ще разсекрети ли файловете за НЛО през 2025 г.?“, мистериозно се разрасна с активност, като зaлогът достигна над 7 милиона долара, което промени коефициентите от шест процента „Да“ на 6 декември до изумителните 98 процента във вторник сутринта.

Според изследователят на НЛО и режисьор Марк Кристофър Лий причината за шума по темата е, че от Белия дом е била разкрита тайна информация за евентуално разсекретяване на документи. „Мисля, че някой отвътре, близък до Тръмп, знае, че това предстои“, обясни Лий пред Daily Mail.

До този момент предишните президенти, американските военни и дори НАСА отричат, че хората някога са се сблъсквали с НЛО. Въпреки че Тръмп остава скептичен и относно съществуването на НЛО, той многократно е обещавал да публикува всичко, което администрацията му открие, казвайки в подкаста на Лекс Фридман през 2024 г.: „Бих искал да направя това. Трябва да направя това“.

Polymarket заяви, че за да бъдат зaлозите „Да“ верни, администрацията на Тръмп трябва официално да разсекрети „всички преди това класифицирани файлове за извънземен живот и/или необясними въздушни явления“ до края на 2025 г.

Мистериозното събитие, което доведе до рязкото покачване на стойността на зaлаганията в Polymarket след 6 декември, все още не е установено.

Спекулациите се появиха на фона на натиск върху администрацията на Тръмп да изпълни по-широките си обещания за разсекретяване и публикуване на правителствени документи в редица чувствителни области, включително досиетата на Джефри Епстийн.