В еднага след опита за покушение на предизборен митинг през 2024 г., първият въпрос на президента на САЩ Доналд Тръмп след хоспитализацията му беше как инцидентът се отразява в медиите. Журналистът на ABC News Джонатан Карл разказа за това в книгата си „Възмездие: Доналд Тръмп и кампанията, която промени Америка “.

Според него, още преди да бъде прегледан от лекарите, Тръмп е попитал присъстващите си помощници дали кадри от стрелбата се излъчват по телевизията. След като е преместен в болничната си стая, той отново е попитал обкръжението си дали има снимки от мястото на инцидента и как медиите отразяват опита за покушение.

Директорът по комуникациите Стивън Чунг показа на Тръмп снимка, направена от фотографа на Associated Press Евън Вучи , на която президентът, с окървавена буза , вдига стиснат юмрук на фона на американско знаме. Американският президент възкликна: „Това е емблематична снимка! Това е най-американската снимка, която съм виждал!“