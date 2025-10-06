Г ерманското правителство реагира светкавично на новия политически трус във Франция! След шокиращата оставка на премиера Себастиан Льокорню, Берлин подчерта, че стабилността на Париж е от ключово значение за цяла Европа.

„Стабилността във Франция има важен принос за Европа“, заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус. Въпреки напрежението той настоя, че „няма съмнение – във Франция цари стабилност“.

Според Берлин, формирането на ново правителство ще отнеме време, но процесът трябва да следва своя естествен ход – без паника и излишни страсти, предаде БТА.

Политическата драма във Франция обаче вече разклати не само Париж, но и целия Европейски съюз.