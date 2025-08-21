У краинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че може да се срещне с руския президент Владимир Путин, но само след като страната му получи гаранции за сигурност. Той спомена Швейцария, Австрия или Турция като възможни места за среща, предава NOVA.

„Искаме да разберем архитектурата на гаранциите за сигурност в рамките на 7-10 дни. И въз основа на това разбирателство, се стремим да проведем тристранна среща и с президента на САЩ Доналд Тръмп“, каза Зеленски.

„Швейцария, Австрия – съгласни сме... Турция е страна от НАТО и част от Европа. И там да се проведе, ние не сме против“, каза той за възможните места за среща пред AFP.