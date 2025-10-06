Л етището в норвежката столица Осло временно спря кацанията рано тази сутрин, след като пилот съобщи, че е забелязал няколко дрона в близост до пистата.

Сигналът е подаден около полунощ от екипаж на норвежка авиокомпания, който твърди, че е видял три до пет безпилотни апарата при подхождане към летището. В резултат няколко полета са били отклонени или забавени.

Норвежката полиция и авиационните власти започнаха проверка, но засега няма потвърждение за наличието на дронове. Малко по-късно полетите са подновени.

През последните седмици подобни инциденти разтърсиха и други големи европейски летища – в Копенхаген и Мюнхен, където дронове също временно парализираха въздушния трафик.