Р уснаците избиха невинни хора, след като  удари пътнически влак в северния украински регион Суми. Ранени са десетки хора, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс. Ударен е бил влак, пътуващ към Киев, информира БНР.

Медици и спасители работят на мястото. 

Президентът Володимир Зеленски написа в Telegram "руснаците не може да не са знаели, че атакуват цивилни; това е тероризъм, който светът няма право да игнорира".

Москва засили въздушната си кампания срещу железопътната инфраструктура на Украйна, като я атакува почти ежедневно през последните два месеца, отбелязва агенция Ройтерс.

тетористи тероризъм руснаците пътнически влак Володимир Зеленски