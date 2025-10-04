Р уснаците избиха невинни хора, след като удари пътнически влак в северния украински регион Суми. Ранени са десетки хора, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс. Ударен е бил влак, пътуващ към Киев, информира БНР.
The Russian scum attacked the railway station in Shostka twice.— EMPR.media (@EuromaidanPR) October 4, 2025
The first strike hit the locomotive of the Tereshchynska-Novohrad-Siverskyi suburban train.
When the evacuation of people began, the enemy attacked again — targeting the electric locomotive of the Kyiv-Shostka… pic.twitter.com/JPsVB9Pl2Z
Медици и спасители работят на мястото.
Президентът Володимир Зеленски написа в Telegram "руснаците не може да не са знаели, че атакуват цивилни; това е тероризъм, който светът няма право да игнорира".
Москва засили въздушната си кампания срещу железопътната инфраструктура на Украйна, като я атакува почти ежедневно през последните два месеца, отбелязва агенция Ройтерс.
‼️🇷🇺🇺🇦 Zelensky is lying again... it was NOT a PASSENGER TRAIN!— 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) October 4, 2025
: A cargo train of the enemy was hit in Sumy’s Shostka
▪️An electric locomotive Kyiv–Shostka and a carriage for transporting Ukrainian Armed Forces personnel were struck.
▪️Notably, the locomotive is covered with… pic.twitter.com/hG2cDQXKpb