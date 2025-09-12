С амо три месеца след тежката катастрофа на Air India , инженерите са вдъхновени да измислят потенциално решение. И въпреки че може да изглежда странно, това може да спаси хиляди животи годишно.

Концепцията, наречена „Проект Прераждане“, е адаптирана система за самолети, която използва масивни въздушни възглавници, подобни на тези в автомобилите, предава New York Post.

Сензорите и софтуерът с изкуствен интелект могат да засекат кога ще се случи катастрофа, задействайки бързото разгръщане на въздушни възглавници в носа, корема и опашката. Торбите заедно образуват огромен защитен пашкул, гарантиращ, че всяко непланирано спускане към земята няма да бъде насилствено или експлозивно, независимо колко бързо се движи самолетът. Така че, въпреки че кацането може да е неравно, катастрофален удар се избягва и пътниците и екипажът в крайна сметка ще бъдат в безопасност.

Engineers unveil bonkers prototype for ‘crash-proof’ plane following Air India disaster https://t.co/DaYLJJemoq pic.twitter.com/EDk3187315 — New York Post (@nypost) September 11, 2025

Проект „Прераждане“ е един от финалистите за престижната награда „Джеймс Дайсън“, която отличава изобретения, които могат да променят света.

Проектът „Прераждане“ е творение на инженерите Ешел Уасим и Дхарсан Сринивасан в кампуса на Института за технологии и наука „Бирла“ в Дубай, Пилани.

На уебсайта на наградата „Джеймс Дайсън“ я наричат ​​първата „система за оцеляване при катастрофа, задвижвана от изкуствен интелект“, вдъхновена от „момент на разбито сърце“ по-рано тази година.

На 12 юни полет 171 на Air India се разби само 32 секунди след излитането си от летище Ахмедабад в Индия по пътя си към летище Гетуик, при което загинаха 260 души.

Мистериозно, и двата превключвателя, контролиращи подаването на гориво към двигателите, са били прекъснати, което е довело до бърза загуба на височина от самолета и сблъсък със сгради на земята - но защо това се е случило, все още се разследва .