Д оналд Тръмп отново в центъра на вниманието! Президентът обяви, че младите американци „му дължат голяма услуга“, защото именно той „спасил TikTok“ от забраната, въведена по закон още през януари.

Според Тръмп, ако не били неговите решения да отлага прилагането на закона, любимото приложение на милиони щяло да изчезне от американските телефони.

„Дължите ми голямо благодаря“, заяви Тръмп в клип, публикуван в самия TikTok. „Сега ме гледате от Овалния кабинет, а един ден някой от вас ще седи на това бюро.“

Бившият президент Джо Байдън беше подписал закона за забрана на китайското приложение, освен ако ByteDance не продаде американския му дял. Но Тръмп, след завръщането си в Белия дом, спира временно изпълнението на закона — не веднъж, а няколко пъти.

В Белия дом мълчат за евентуална сделка, но Тръмп вече се обяви за „спасителя на TikTok“.

Изглежда, че Gen Z има нов „инфлуенсър“ в Овалния кабинет.