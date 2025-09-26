В колумбийския град Баранкия 11 души починаха, а други 10 други са в критично състояние, след като са консумирали напитки от опасна партида домашно приготвен алкохол, съобщиха властите в четвъртък.

Повечето от загиналите са бездомни улични жители, които консумират „кочоко“ - коктейл от етилов алкохол, метанол и други вещества, който се продава в повторно използвани пластмасови бутилки за около 50 цента.

Евер Карабейо, племенникът на един от загиналите, каза пред AФП, че чичо му го е консумирал „всеки ден“, добавяйки „честно казано, никога не сме си мислили, че това ще му се случи“. Производителят на напитката е сред загиналите, а полицията казва, че алкохолът е произведен в „плачевни“ нехигиенични условия, предаде БГНЕС.

В Колумбия евтиният домашно приготвен алкохол е често срещан сред хората, живеещи в крайна бедност.