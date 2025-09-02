Т ялото на 55-годишния Кришна Прасад Шарма бе намерено обезглавено в джунглата на провинция Мадхеш, Непал. Местната полиция предполага, че ужасният инцидент е дело на тигър, който е захапал главата му, която все още не е открита.

Мъжът е бил в гората Адхабар на 27 август, за да събере сено за добитъка си, но не се е върнал вкъщи. Семейството му подава сигнал, след което полицаи и войници започват издирвателна операция, откривайки останките му.

Трагедията идва след предупреждения от премиера на Непал, че страната вече има твърде много тигри след успешен проект за опазване на вида. През последните 12 години популацията на Бенгалските тигри се е утроила, но растящият брой нападения върху хора започва да тревожи властите.

От 2019 до 2023 г. тигри са причинили почти 40 смъртни случая и 15 ранени, но местните твърдят, че действителният брой е по-голям. Премиерът К.П. Шарма Оли заяви, че Непал може да „подарява“ тигри на други страни, за да намали опасността за населението: „За нас 150 тигри са достатъчни. Хората обичат да отглеждат птици като соколи и пауни, защо да не им подарим тигри?“

От 2010 г., когато популацията е била едва 121 тигъра, броят им е нараснал до 355 през 2022 г. Успехът в опазването на вида обаче сега е помрачен от нарастващите атаки върху хора.

Преди столетие около 100 000 тигри са обитавали Азия, но обезлесяването и бракониерството са ги довели до ръба на изчезване. Днес в дивата природа живеят едва около 5 600 тигри в 13 страни, включително Непал, Китай, Индия, Тайланд, Индонезия и Русия.