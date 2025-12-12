Р усия е планирала да бомбардира товарни самолети, пътуващи към САЩ, и да отрови водоснабдителнит запаси като част от тайна война срещу Европа.

Според шокиращ нов доклад, Москва е наемала саботьори, работещи по договор, за извършване на атаки в цяла Европа, като те включват бомбардиране на товарни самолети, пътуващи към САЩ, дерайлиране на влакове и дори отравяне на доставяната вода.

Анализ на поредица от неоспорими хибридни атаки и саботажи, случващи се в цяла Европа през последните години, разкрива мрежа от фрийлансъри, наети от руски агенти, за да тестват уязвимостите на континента за война, съобщиха експерти пред Financial Times.

Киър Джайлс, експерт по Русия в мозъчния тръст Chatham House, предупреди, че публично оповестените атаки са само върхът на айсберга, предупреждавайки европейските служители, че инцидентите не могат просто да бъдат пренебрегвани като саботажи от страна на отделни участници. „Безсмислено е да наричаме това по друг начин, освен това, което е - война срещу Европа“, каза той пред FT.

Един от инцидентите, очевидно насочени към тестване на уязвимостите на Европа, се случи през юли 2024 г., когато пратки на DHL експлодираха в логистични центрове във Великобритания, Полша и Германия. Ако бомбите бяха избухнали във въздуха, щяха да свалят товарните самолети.

Заговорът, свързан с група диверсанти, ръководени от Русия, е имал за цел да се подготвят атаки срещу товарни самолети, пътуващи за САЩ, които биха пресъздали хаоса, с който се сблъска авиоиндустрията след терористичните атаки от 11 септември, съобщиха служители по сигурността пред Financial Times.

През същия месец бяха съобщени множество взломи във финландски водонапорни кули и пречиствателни станции, като служители изразиха опасения по това време, че нарушителите разузнават места за атака срещу водоснабдяването на страната.