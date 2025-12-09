Д рамата около войната в Украйна се разгаря отново – този път зад кулисите! Според разкрития на Axios, президентът Володимир Зеленски е подложен на интензивен натиск от Съединените щати да приеме сериозни териториални отстъпки в рамките на „мирния план“ на Доналд Тръмп.

Украински представители алармират, че част от предложенията на Вашингтон звучат по-приятно за Москва, отколкото за Киев, а натискът върху украинската страна бил по-силен от този към режима на Владимир Путин.

Американски източници отричат, но Киев не е убеден.

По данни на Axios преговорите се въртят около два най-болезнени въпроса:

Руското искане да контролира целия Донбас, включително украинските територии;

Украинското настояване за твърди гаранции за сигурност от САЩ, за да не повтори Русия агресията си.

Нещата се обтегнали още повече след таен петчасов разговор в Кремъл между Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – хора от екипа на Тръмп – и Владимир Путин.

Според украински източници двамата американци по-късно са опитали да изтръгнат „категорично съгласие“ от Зеленски в двучасов телефонен разговор.

„Изглеждаше, сякаш САЩ ни убеждават, че Русия няма да отстъпи нито сантиметър от Донбас и че Зеленски трябва да се съгласи още по телефона“, разкрива украински чиновник.

Температурата се покачва и заради думите на Тръмп, който заяви, че украинските преговарящи били „възхитени“ от плана му, но Зеленски „не го бил прочел“. В Киев обаче наричат новата версия на предложението „по-твърда и опасна“ – с настояване за повече териториални компромиси и дори въпрос за бъдещия контрол над Запорожката АЕЦ.

„Това са детайли за контрол, войски, оттегляния, гаранции… и как да се предотврати ново нападение от Русия“, казва източник от Киев.

Вашингтон настоява, че натиск има и върху Москва, но Украйна усеща друго. Затова Зеленски се срещна в Лондон с лидерите на Великобритания, Франция и Германия, за да търси обща европейска позиция срещу американския натиск.