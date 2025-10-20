З ад закрити врати в Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп призова украинския си колега Володимир Зеленски да приеме условията на Владимир Путин за прекратяване на войната.

Тръмп пред Зеленски: Надявам се войната да свърши, без Украйна да има нужда от „Томахоук“

Тръмп е предупреждил Зеленски, че Русия ще „унищожи“ Украйна, ако той откажа мира. Срещата между лидерите на САЩ и Украйна в петък няколко пъти прерасна в „препирня“, като Тръмп „псуваше през цялото време“, според Financial Times.

По време на срещата президентът на САЩ отхвърли картите на фронтовата линия в Украйна, настоя Зеленски да предаде целия Донбас на Путин и многократно повтори тезите, които руският лидер беше изказал по време на разговора им предния ден.

Срещата се проведе на фона на подновен натиск от страна на Тръмп за прекратяване на войната с Русия след примирието, постигнато между Израел и Хамас. Зеленски и екипът му посетиха Белия дом с надеждата да убедят Тръмп да им достави крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег. В крайна сметка обаче президентът на САЩ отказа да го направи.

По време на срещата в петък Тръмп изглежда е възприел дословно много от тезите на Путин, дори когато те противоречат на неговите собствени неотдавнашни изявления за слабостите на Русия, съобщиха европейски служители, информирани за срещата.

Според европейски служител, запознат със срещата, Тръмп е казал на Зеленски, че Путин му е казал, че конфликтът е „специална операция, а не дори война“, добавяйки, че украинският лидер трябва да сключи сделка или ще се изправи пред унищожение. Служителят заяви, че Тръмп е казал на Зеленски, че губи войната, предупреждавайки: „Ако Путин иска, ще ви унищожи“.

В един момент от срещата президентът на САЩ хвърли настрана картите на бойното поле, разработени от Украйна, каза служител, запознат със срещата. Според официалния представител, Тръмп е заявил, че му е „писнало“ да вижда картата на фронтовата линия на Украйна многократно. „Тази червена линия, аз дори не знам къде е. Никога не съм бил там“, каза Тръмп, според официалния представител.

Тръмп също така заяви, че руската икономика „се справя отлично“, каза служителят, в рязък контраст с неотдавнашните му публични изказвания, в които той призова Путин да преговаря, защото „икономиката му ще се срине“.

Американският президент изглежда повлиян от разговора с руския си колега, в който Путин предложи размяна на територии. Според „Washington Post“ планът предвижда Украйна да отстъпи източните райони Донецк и Луганск в замяна на малки части от южните райони Запорожие и Херсон. Американски представители представиха по същество същата размяна на Зеленски по време на среща в петък.

Украинците разглеждат териториите, които все още контролират в Донецк и Луганск, като стратегически критични, предупреждавайки, че предаването им би направило останалата част от Украйна много по-уязвима за руските офанзиви.