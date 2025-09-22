Д окато много хора се смеят над спекулациите за мащабен конфликт между НАТО и Русия, военните сили на Германия планират как да се справят с потенциално 1000 ранени войници на ден в случай на война с Москва.

Русия отрича всякакви предположения, че се готви за война със западния военен алианс, но последните нахлувания на руски самолети и дронове в територията на НАТО повишават опасенията от ескалация. Генералният хирург на Германия Ралф Хофман заяви, че броят на ранените войници в потенциален конфликт ще зависи от интензивността на битката и от това кои военни части са ангажирани.

„Реалистично говорим за около 1000 ранени войници на ден“, каза той.

Европейските армии, включително техните медицински служби, засилиха подготовката за потенциален конфликт с Москва след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., най-големият конфликт в Европа след Втората световна война.

Германия също непрекъснато адаптира медицинското си обучение, включвайки уроците от войната в Украйна, съобщи БГНЕС.

„Природата на войната се промени драстично в Украйна“, каза Хофман, като отбеляза промяна от огнестрелни рани към рани от експлозии и изгаряния, причинени от дронове и патрулиращи боеприпаси.

"Украинците често не могат да евакуират ранените си достатъчно бързо, защото дроновете летят навсякъде“, подчерта Хофман, като отбеляза необходимостта от продължителна стабилизация на ранени войници – понякога за часове – на фронтовата линия.

Хирургът добави, че са нужни гъвкави транспортни опции за ранените войници, като отбеляза, че Украйна използва болнични влакове. Поради тази причина германската армия разглежда възможността за болнични влакове и автобуси, както и разширяване на медицинската евакуация по въздух.

Ранените ще преминават първоначално лечение на фронта, преди да бъдат транспортирани обратно в Германия, където ще се лекуват предимно в цивилни болници, добави Хофман.

Той оцени нуждата от около 15 000 болнични легла от общия капацитет на германските болници, достигащ до 440 000.

Медицинската служба на германската армия, която разполага с 15 000 души, ще бъде разширена, за да отговори на бъдещите изисквания.