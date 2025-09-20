У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица в коментар, публикуван в събота.

Зеленски каза, че ще проведе „среща с президента на Съединените щати“, добавяйки, че ще обсъди гаранциите за сигурност за Украйна и санкциите срещу Русия по време на разговорите с Тръмп.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че след контраатака в района на Добропиля и Покровск в Донецка област под украински контрол са били върнати 330 кв. км територия, от които над 170 кв. км са напълно освободени от противника, предаде Укринформ.

„Що се отнася до нашите контраофанзивни действия в районите на Добропиля и Покровск: руснаците искаха да ни обкръжат, но нашите въоръжени сили правят всичко възможно, за да унищожат врага. Днес около 330 (квадратни) километра са под наш контрол, 160 са освободени и над 170 са прочистени от врага“, заяви Зеленски по време на разговор с журналисти. Той прогнозира, че противникът ще съсредоточи основните си усилия в този сектор.

„Разбираме, че това е мястото, където сега ще прехвърлят личния си състав, за да укрепят позициите си. Те постоянно увеличават силите си там, защото това беше основното им настъпление – в района Добропиля и Покровск. А сега вкараха 61-ва бригада на морската пехота, осъзнавайки, че губят голям брой от войските си“, заяви президентът.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са поели контрол над селището Березове в украинската югоизточна Днепропетровска област, предаде Ройтерс. От там допълниха, че силите му през нощта успешно са поразили с високоточно оръжие цели на украинския военнопромишлен комплекс.

Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна са нанесли удари по петролните рафинерии в руските градове Саратов и Новокуйбишевск в Приволжкия федерален окръг, предаде Укринформ, позовавайки се на Генералния щаб на ВСУ.

На рафинерията в Саратов се падат приблизително 2,5% от общата преработка на нефт (над седем милиона тона суров петрол годишно). ВСУ съобщават за експлозии и голям пожар. Очаква се точна оценка на нанесените щети.

Рафинерията н Новокуйбишевск преработва над 8,8 млн. тона суров петрол на година. Съобщава се, че след нападението в обекта са избухнали експлозии и пожар.

Силите за специални операции на Украйна са поразили и обект за преработка на петрол в град Просвет край Самара.

Руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през изминалото денонощие 383 украински безпилотни летателни апарата.

