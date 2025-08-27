У краински войник направи немислимото, след като бе клан и погребан жив от руснаци.
Погребан жив
Целият в рани и със срязано гърло, той е погребан жив от руски мъчители, преди да допълзи на сигурно място в продължение на пет дни.
Неможейки да говори, а с бележки, в болницата по-късно той описва как са кастрирали другари и са им вадили очите.
33-годишният военнослужещ от Националната гвардия, идентифициран само като Владислав, е заловен по-рано този месец близо до град Покровск в източната Донецка област, след като руските сили превзеха позициите на неговото поделение.
Въпреки ужасните си наранявания, включително дълбока рана на врата, Владислав успява да се измъкне от импровизиран масов гроб, където е бил захвърлен заедно със седем мъртви другари.
Въпреки че не може да говори заради раната на гърлото си, Владислав описа преживяното в писмени бележки, споделени от съпругата и брат му.
Според украинската обществена телевизия „Суспільне“, украинският герой, който има четиригодишна дъщеря, е разкрил, че другите затворници са били подложени на ужасяващи мъчения от руски войници.
Руските зверства
Брат му, Евген, разказва: „Първите момчета, които бяха заловени - те бяха от разузнаването - бяха с извадени очи, отрязани устни, отрязани мъжки органи, ушите, носовете им.“
Войникът пише, че след като самият той е бил измъчван, е бил хвърлен в яма с другите пленници, които са били осакатени и убити.
„Изсипали боклуци върху тях, за да покрият телата“, каза съпругата му Виктория пред „Суспилне“.
„Там имало счупена бутилка, с помощта на която успял да среже въжето, с което били увързани ръцете му..“
След като се освободил, Владислав завързал парче плат около гърлото си, за да спре кървенето, и започнал да пълзи през контролираната от врага територия към украинските позиции.
Отнело му почти пет дни, за да стигне до своите.
Мечтата
На 17 август той е приет в болница в Днепропетровска област в критично състояние с масивна кръвозагуба и инфектирани рани.
Серхий, генералният директор на болницата и старши лекар, казва: „Когато ти прережат гърлото, когато човек кърви, шансовете са малки.“
„Той устоя докрай, но, знаете ли, това, което го прави различно, е, че докрай беше сигурен, че всичко ще бъде наред.“
Лекарите вече са извършили операция и сега планират по-нататъшно реконструктивно лечение, за да може Владислав отново да диша и да говори.
Серхий добави, че това е първият подобен случай, лекуван в заведението през 11-те години война.
Въпреки ужасяващото си преживяване, Евген каза, че брат му остава решен да се върне на фронтовата линия, след като се възстанови.
„Той иска да се върне на фронтовата линия, за да се увери, че съществата, които са го пленили, ще преминат през това, което той и онези седем от нашите казашки момчета са преживели“, казва той.
Засега Владислав все още е под денонощно медицинско наблюдение и комуникира само чрез писма. Основното му желание е да види отново дъщеря си.
ООН
Шокиращият случай на Владислав показва бруталните условия, пред които са изправени украинските военнопленници, които са широко документирани от правозащитни организации и международни наблюдатели .
ООН вече е обвинявала руските сили в извършване на екзекуции и мъчения на пленени войници .
Оцелелите са описвали как са били бити с часове, гладували са с дни и са били подложени на електрошокове по време на разпити.
Някои са осакатени завинаги - с извадени зъби или счупени пръсти, докато други са жигосани с проруски лозунги или принуждавани да пеят пропагандни песни.
Войната на Путин.
