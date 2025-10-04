Д вете писти на международното летище в Мюнхен бяха затворени в петък вечер заради забелязани дронове. Това става за втори път за по-малко от денонощие, а десетки полети са анулирани или отклонени, което блокира около 6500 пътници, съобщиха властите, цитирани от Reuters, писа БТА.

Рано сутрин в събота летището отложи планираното възобновяване на дейност в 5 ч. местно време (6 ч. българско) заради забелязани дронове и посъветва пътниците да поддържат контакт с авиокомпаниите.

Both runways at Munich airport have been closed for the second time in 24 hours after further "unconfirmed drone sightings."https://t.co/HbLLA6MGPO pic.twitter.com/bIN1qlUK9a — DW News (@dwnews) October 3, 2025

"Германският контрол на въздушния трафик ограничи полетите на Мюнхенското летище като предпазна мярка заради непотвърдени полети на дронове и ги отмени до второ нареждане", се казва в изявление на летището, публикувано на сайта му.

По-късно летищните власти съобщиха, че 23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени.

"Подобно на миналата нощ летището и авиолиниите се погрижиха за пътниците", се добавя в изявлението. "Предоставени са походни легла, одеяла, напитки и закуски", съобщава още летището.

Първите отклонени полети заради забелязани дронове са били в 20:35 ч. снощи.

Международното летище в Мюнхен беше затворено за няколко часа и в четвъртък вечерта, след като в небето край него бяха забелязани дронове.

През последните седмици забелязани дронове станаха причина за затварянето на няколко летища в Европа, а властите на някои страни обвиниха Русия за инцидентите.

Кремъл отрече всякакво участие.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт в петък обеща да внесе законопроект, който да улесни полицията да внася искания до военните да свалят дронове.