П отомци на голямата детска писателка Астрид Линдгрен заведоха дело срещу хърватски производители на напитки.

Причината - маркетинга на лимонада, наречена „Пипи“ (Pipi).

„Ние в Pipi бяхме наистина изненадани от последните съобщения в шведските медии, тъй като нашата компания и „Астрид Линдгрен“ АД (Astrid Lindgren AB) не са конкуренти в никоя област на бизнеса“, каза представител на компанията за напитки пред ДПА.

Шведската компания Astrid Lindgren AB, която е собственост на децата и внуците на авторката, заведе дело срещу производителя на безалкохолни напитки, след като получи регистрация на търговска марка в Швеция.

Внукът на Линдгрен – Оле Найман, потвърди това пред ДПА, след като шведските медии разгласиха случая.

„Ако някой използва името Пипи в търговски контекст без наше разрешение и също така го свързва с Пипи Дългото чорапче на Астрид Линдгрен, ние сме длъжни да предприемем действия“, отсече Найман.

Според уебсайта на напитката, „Pipi“ – изписано само с едно „p“ в средата, за разлика от името на героинята на Линдгрен, която си изписва с две „р“ – съществува от 1971 г. В него се посочва още, че лимонадата е кръстена на известната Пипи Дългото чорапче, измислена от Астрид Линдгрен.

В продължение на много години емблемата върху бутилките изобразяваше русо момиче с плитки и лунички, напомнящи за Пипи Дългото чорапче. Отскоро тя изобразява млада жена, която представя порасналата Пипи.

Източник: БТА