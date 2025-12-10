П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната е „готова за избори“, въпреки твърденията на Доналд Тръмп, че Киев използва войната, за да ги отложи.

Мандатът на Зеленски изтича през май 2024 г., но изборите са спрени, след като беше въведено военно положение след руската инвазия.

„Ако има гарантирана безопасност с помощта на САЩ и съюзниците, изборите могат да се проведат в следващите 60–90 дни“, каза Зеленски пред журналисти, предаде Би Би Си.

Той подчерта, че въпросът е за украинския народ, а не за чуждестранни лидери, и отхвърли твърденията, че се задържа на власт.

Практическите препятствия са огромни: милиони украинци са на фронта или в чужбина, а зоните на конфликта изискват засилени мерки за сигурност. Опозицията твърди, че избори по време на война са „невъзможни“ и биха били използвани от Кремъл за вътрешна дестабилизация.

Проучванията показват, че едва 10% от населението подкрепя избори преди мирно споразумение, а мнозинството смята, че те могат да се проведат само след пълно спиране на огъня с гарантирана сигурност.

Зеленски продължава дипломатическата си обиколка в Европа, настоявайки за подкрепа срещу натиск от страна на САЩ и Русия, като изключва предаване на територии.