Д ве десетилетия след като Сам и Дийн Уинчестър за първи път хванаха оръжията срещу свръхестественото, Supernatural продължава да вдъхновява и обединява фенове по целия свят. Миналия месец в Остин, Тексас, атмосферата на фен конвенцията Creation напомняше, че духът на сериала никога не е напускал залите на CW. Дженсън Екълс, Джаред Падалеки и Миша Колинс бяха посрещнати като герои, а дългите опашки за снимки доказаха, че страстта към Уинчестърите е жива.

Сериалът, стартирал през 2005 г., проследи 15 сезона, в които двамата братя се изправяха срещу демони, ангели, вещици, вампири и дори самия Бог. Въпреки болезнения финал през 2020 г., при който Дийн загина, феновете намират утеха в последната сцена, в която двамата братя се срещат отново в Рая.

На последната конвенция Падалеки подхвърли намек, който взриви публиката: „Ако, и надявам се когато, се върнем…“ Това подхрани слуховете за евентуално възраждане на поредицата.

Днес, по повод 20-годишнината си, Entertainment Weekly събра тримата звезди, за да си спомнят за върховете и паденията на шоуто — доказателство, че макар финалът да е бил преди пет години, Supernatural никога не е напускал сърцата на феновете си.