Ч алга сцената видя поредната си провокация, и то не от кого да е, а от все по-стремглаво набиращата популярност - Киара! Попфолк фурията не спира да демонстрира провокативно поведение.

По време на участие в популярен нощен клуб, певицата не просто вдигна градуса, тя успя да го нажежи до червено. Появи се на сцената само по висок лачен ботуш, прозрачен сутиен и възкъса поличка.

Докато Киара играе неуморно кючеци не един и два пъти лъсна какво се крие под минижупа й.

Участието ѝ изглежда повече като шоу в стриптийз клуб, отколкото като изпълнение в дискотека. Присъстващите останаха с отворени усти, а камерите успяха да уловят всичко.

Кадрите вече обикалят социалните мрежи, а коментарите варират от възторг до пълно възмущение. Едно обаче е сигурно - Киара все повече привлича вниманието на феновете… дори когато то идва с риск да покаже повече, отколкото трябва.