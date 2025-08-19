А нимацията "Лошите момчета 2" продължава да води по зрителски интерес, сочат обобщените данни от киносалоните у нас.

Приключенията на добре познатата банда и новите им съюзници са проследени от 49 125 зрители, а за трите седмици в кината са натрупани 631 675 лева приходи.

На втора позиция е първата премиера от миналия петък - "Материалисти", с Дакота Джонсън в главната роля. Любовният триъгълник между сватовница, бившия й приятел и милионер, развиващ се на фона на Ню Йорк, са гледали 4 072 зрители, а приходите са 60 798 лева.

Трето място заема хорърът "Оръжия" с 13 080 зрители и има 183 037 лева приходи за двете седмици у нас.

На четвърта и пета позиция са съответно "Никой 2" и "F1 Филмът".

Топ 10 се допълва от "Джурасик свят: Прераждане“, "Още по-шантав петък", "Смърфове", "Фантастичната четворка: Първи стъпки" и "Моето шантаво семейство".

