Ф илмът „Зрителна измама 3“ е най-гледаният у нас, сочат обобщените данни от киносалоните.

Продължението на историята на чаровните измамници е гледано от 12 749 зрители и носи приходи от 189 627 лева.

На втора позиция се нарежда китайската анимация „Том и Джери: Забраненият компас“, която е на екран втора седмица. Тя е гледана вече от 20 201 зрители, а приходите възлизат на 258 740 лева.

На трето място е българският филм „Един грам живот“. Разказът за четири човешки съдби, преплетени от зависимостта им към дрогата, е гледан от 6 705 зрители, а приходите от билети са 87 157 лева.

На четвърта и пета позиция са съответно „Хищникът: Опасна зона“ и „Бягащият човек“.

Топ 10 се допълва от „Рожден ден“, „Ема и Шоколандия“, Chainsaw Man The Movie: Reze Arc, „Добри родители“ и „Бугония“.

Източник: БТА