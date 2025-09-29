П оп звездата Дара очарова феновете си с нов проект.

Песента носи името „Да не можем“, а видеото към нея предизвика фурор.

С участие в клипа се разписва популярният татуист Божидар Тафров, познат още и като Брус.

Той стои и зад роклята с татуси, с която чаровната брюнетка се подвизава във видеото.

Тоалетът е отнел четири месеца за реализация.

„Тази рокля се подготвя цели 4 месеца. Още когато с Едже Дервиш започнахме да работим по нея се свързахме с Брус, за да започнем проект с татуси, които да бъдат пренесени върху самата рокля. След първите проби Едже се погрижи тя да бъде изработена от еко кожа в Турция. А Марси добави финалните щрихи – за три дни без сън успя да я надраска до съвършенство“, разказа в социалните мрежи Дара.

Певицата се пошегува, че с такава визия посещава и хранителните магазини, за да търси домати.

За няколко дни на бял свят, „Не можеш“ събра 150 000 превъртания в YouTube и 2400 палеца нагоре.

Песента е част от новия албум на певицата - ADHDARA.