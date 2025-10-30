С пряха тока на последното участие на фолк изпълнителката Ариа, докладваха в ТикТок нейни фенове. Докато пеела хитовете си, изведнъж електричеството в заведението угаснало. За да продължи купона, почитателите извадили телефоните си и осветили красавицата, която останала на сцената, вместо да се прибере в гримьорната и да чака да й вдигнат шалтера. До нея в този момент бил е един от барабанистите, който продължил да бие тъпана, а бившата плеймейтка се разкършила около него, за да забавлява хората в ритъм.