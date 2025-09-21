„Категорично заявявам, че не съм ангажирана за участие в Истанбул на Нова година“ - това обяви фолкпевицата Джина Стоева, след като в мрежата се завъртя фалшива реклама с нейния лик.

Недоброжелатели обявиха, че тя ще пее в турския мегаполис и дори предлагат пакетни цени за екскурзия, а изпълнителката публикува официално предупреждение.

Съд

„Не съм водила преговори, нямам подписан договор и нямам получено капаро!

Тази лъжлива реклама се разпространява усилено във Фейсбук и сайтове на туристически агенции. Същата вече ми нанесе щети – клиенти оттеглиха поканите си заблудени от фалшивата информация“, гласи съобщението на Джина Стоева, без да назовава агенцията, публикувала офертата. Блондинката обаче е категорична, че си запазва правото да потърси правата си по съдебен ред „заради злоупотреба с името ми и пропуснати ползи“. „Призовавам всички, които разпространяват това, незабавно да премахнат подвеждащите публикации, в противен случай ще предприема правни действия. Моля ви, споделете този пост, за да достигне до повече хора и да спрем разпространението на невярна информация!“, пише още изпълнителката, като към публикацията й са прикачени и фалшивите плакати за екскурзия за Нова година.