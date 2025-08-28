М лад мъж от Казахстан стана хит в TikTok с българската народна песен „Бре, Петрунко“. Ник Ермеков си акомпанира с китара и събира милиони гледания от цял свят.

„Аз не съм българин, но... „Бре, Петрунко“. Така започва клипчето, което вече е събрало над 160 хиляди гледания.

Хоби

Ник Ермеков е описал в профила си в социалната мрежа, че може да изпълнява песни на 20 езика. Проверка обаче показва, че българският, украинският и английският са сред най-често използваните от него. На всяко от видеата слага субтитри на съответния език, а отдолу – и на английски, за да могат хората да разбират какво им пее. Освен с народната ни песен „Бре, Петрунко“, която е типично фолклорна, Ник се е насочил и към чалгата.

Хитове

Казахстанецът е качил две видеа с още два български фолк хита. Единият е „Сен Тропе“ на Азис. Видеото се е завъртяло в средата на юни и вече е натрупало четвърт милион гледания и хиляди лайкове. Най-новият тренд обаче е „Луда по тебе“ на Камелия, като Ермеков е посочил, че става дума за българска и сръбска песен. В коментарите обаче го закачат, че парчето е любимо на Новак Джокович в изпълнение на Камелия. До момента Ник е успял да събере сериозните 6 милиона лайка на парчетата си.