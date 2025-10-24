Ф ондацията, стояща зад престижната награда „Букър“, обяви в петък, че учредява нов приз.

Той ще е посветен на детската литература.

Подобно на останалите отличия от семейството на „Букър“, наградата ще бъде на стойност 50 000 британски паунда.

Кандидатстването ще бъде възможно от началото на следващата година, а първият приз ще бъде връчен през 2027 г.

Победителят ще бъде избран от жури, съставено от деца и възрастни, начело с писателя Франк Котрел-Бойс — настоящият лауреат на Британската награда за детска литература.

Новата награда се финансира от благотворителната организация за изкуства, околна среда и образование AKO Foundation. Тя ще бъде отворена за художествени произведения от цял свят, насочени към деца на възраст между 8 и 12 години, написани на английски или преведени, и публикувани във Великобритания или Ирландия.

Източник: БТА