Н ина Добрев разкри истинската причина, поради която напусна хитовия сериал The Vampire Diaries. В новата книга на журналистката от Entertainment Weekly Саманта Хайфил – „I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries“ – 36-годишната актриса призна, че е била подложена на двойна работа срещу по-ниско заплащане от своите колеги Пол Уесли и Иън Сомърхолдър.

„Играех не само Елена, а и нейната двойничка Катрин – това означаваше двойно повече време на снимачната площадка и двойно повече реплики. Но въпреки това получавах по-малко от момчетата“, казва Добрев.

Според авторката на книгата, дори когато Нина успяла да извоюва малко по-високо заплащане, студиото категорично отказало да ѝ плаща наравно с колегите. „По принцип няма да я изравним с тях“ – това било решението, което най-много я наранило.

Така, след шест сезона, актрисата напуснала сериала през 2015 г., защото „не искаше да остава на място, където не я оценяват“.

Две години по-късно Добрев все пак се върнала за финала, но едва след тежки преговори – първата ѝ оферта била пет пъти по-ниска от последната ѝ заплата. „Не беше заради парите, а заради принципа. Трябваше да съм равна на мъжете“, казва звездата.

Благодарение на намесата на създателката Джули Плек, сделката била постигната и Нина успяла да се сбогува с феновете на големия финал през 2017 г.