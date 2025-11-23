- Г-н Попов, мистериите на българския фолклор оживяват в чудовищни измерения в продължението на „Мамник“ - „Лехуса“. Романът вече е и на книжния пазар. Каква история разказвате в него?

- „Лехуса“ започва точно там, където приключи историята на „Мамник“. В нея главните герои – Божана Горнева и Митко, ще се сблъскат с нови случаи и ново чудовище от българския фолклор. Според легендите лехусата е демон, който тормози родилките и е произлязъл от дух на жена, чието дете е било насилствено отнето и убито.

- “Лехуса“ дебютира в аудиоформат, като гласът зад историята е на актьора Владимир Пенев. Вие ли се спряхте на него? И какво ви каза той, след като изчете книгата?

- Владо Пенев винаги се забавлява, когато чете моя история. Аз винаги се стремя да му предоставя история с герои, които са предизвикателство за четене. Искам да му предоставя сцена, на която да има възможност да изяви огромния си талант. Владо Пенев озвучава и „Мамник“. Още в началото той записа една проба от няколко секунди и аз толкова го харесах, когато го чух, че реално не съм мислел за друг актьор повече.

- Кои са новите демони, с които ще се срещнат любимите ни герои Божана и Митко?

- Освен въпросната лехуса във втората част имаме още няколко демона. Например навите – според легендите от българския фолклор това са малки уродливи пилета, които плачат като бебета и самите те са произлезли от духове на убити бебета. Историята постепенно ще ни отведе и до Странджа и до тамошните мистерии и ще ни запознае и с аждера. Всъщност именно това е и заглавието на третата книга от поредицата, която вече може да се слуша като аудиороман – „Аждер“.

- Какви ще бъдат трудностите в разследването?

- Този път героите ще трябва да се сблъскат и с малко археология и ще имат нужда от помощта на стара приятелка на Божана. Следите ще ги отведат до древен храм-кладенец и един новооткрит некропол в Трънско.

- Големият въпрос, който вълнува феновете – какво се случва с Лазар?

- На този въпрос ще открият отговор в „Лехуса“. Или в някоя от по-следващите книги. Няма да издавам.

- Разбрахме какво е мамникът, а скоро и ще го видим на малкия екран по БНТ. Сериалът „Мамник“ вече е на етап постпродукция. Вие самият бяхте част от сценарния екип. Как успяхте да се сработите със смея да твърдя един от най-добрите съвременни режисьори Виктор Божинов?

- Аз и Виктор имаме много сходни виждания. Мисля, че дори филмовите и музикалните ни предпочитания се припокриват в голяма степен. Затова сработването с него не беше трудно. А и аз се доверявах през цялото време на опита му като режисьор. Книгата е моя, но сериалът ще е негов. Затова исках да създадем сценарий, който да се харесва най-вече на него като режисьор.

- Какво ще бъде по-различното в сериала?

- Мисля, че книгата и сериалът ще се допълват едни други. Няма съществени разлики, но все пак трябва да се има предвид, че всеки читател си представя нещо различно, когато чете една книга. Но на мен винаги ми е бил интересен чуждият прочит. Аз не съм ревностен относно историята и не очаквам всичко да е така, както аз съм си го представял. Някои от второстепенните персонажи сме ги развили повече в сериала и смятам, че на зрителя ще му бъде страшно интересно.

- Как ще бъде създадена демоничната птица?

- Мамникът всъщност ще бъде първият изцяло компютърно генериран персонаж в български сериал. Досега не е правено подобно нещо.

- Вракола, Трънско, е мястото на действието в „Мамник“. Това е вашето село. Какво от Трън ще видим в сериала?

- Ще видим няколко локации от Трънско. Например ждрелото на река Ерма и моя любим връх Драговски камък.

- Навремето сте мечтаели да се занимавате с режисура и писане на сценарии. Едното вече е факт. Смятате ли да задълбочите в другото?

- Времето ще покаже. Засега доста ми харесва да си пиша книги. Там имаш контрол над всичко и е далеч по-лесно. В киното се налага да се съобразяваш с много фактори. Има много ограничения.

- Казвате, че българският фолклор е неизчерпаем източник на мистични истории. Кога дойде вашият интерес към тях?

- Вероятно е станало постепенно. В началото просто исках да възродя интереса към по-забравени митични създания от фолклора ни. Каквито са мамникът, аждерът и лехусата.

- Какви източници използвате във фолклора, преди да започнете да пишете? Първо намирате чудовището или историята?

- Трудно е да кажа кое е първото. Но винаги чета книги на наши фолклористи като Димитър Маринов и Михаил Арнаудов. От техния труд черпя вдъхновение за създанията.

- Във всяка книга героите се сблъскват с ново чудовище и нов случай, така че нищо не пречи да има и четвърта книга. А може би дори и пета… Готов ли сте с нова история?

- Четвъртата книга от поредицата всъщност е почти готова. Вероятно ще излезе през пролетта на 2026 година първо като аудиокнига. Казва се „Караеврен“.

- Кой е любимият ви персонаж от книгите?

- Обичам си ги всичките. Но може би Митко. Той май е любимец на почти всички. Макар че в сериала Камен е също страхотен и доста се бори за първото място в сърцето ми.

- Какво пожелавате на читателите на „Телеграф“?

-Да не ги срещат мамници, лехуси и аждери.

Това е той:

-Роден е през 1990 година в София

-Завършва екология в Софийския университет „Свети Климент Охридски“

-След това е фотограф и три години работи за телевизионния канал National Geographic

-През 2020 година издава сборника „Вълчи разкази“

-Печели конкурс за сценарий на аудиосериал – „Мамник“ е издаден в края на 2021 година, а през следващата година излиза и като книга

-През 2023 година издава втори фантастичен роман – „Пермафрост“, а сега следват „Лехуса“ и „Аждер“

Кадри от екстранизацията на Мамник

Сериалът „Мамник“ разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите, съчетавайки криминален сюжет, елементи на фентъзи и български фолклор. Действието се развива в пограничното село Вракола, изолирано заради нарастващите случаи на коронавирус. В селото започват да се случват загадъчни убийства, а местните се събуждат с необичайни белези по телата си. Трима души се изправят срещу мистерията и се сблъскват с потулени тайни, забравени легенди и чудовището от българския фолклор мамник – крилата демонична птица, за която се вярва, че носи смърт и проклятие.

В 12-те епизода на сериала зрителите ще видят талантливи млади актьори, както и утвърдени имена от българското кино и театър. В главната роля на граничната полицайка Божана Горнева е Екатерина Лазаревска, а в образа на колегата ѝ Митко е Мариян Стефанов. Йордан Ръсин играе местния полицай Камен, а в ролята на ключовия за сюжета персонаж Лазар е Гринго - Богдан Григоров. Наред с тях участват Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова и други.

Режисьор и креативен продуцент на „Мамник“ е Виктор Божинов. Оператор е Антон Бакарски, сценаристи са Владислав Тинчев и Димитър Христов-Кевин, композитор е Петър Дундаков.

