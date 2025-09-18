К ултовата група Iron Maiden ще отпазнува половин век у нас.

Музикантите обявиха нови дати от двугодишното си турне Run For Your Lives, с което празнуват своя юбилей.

Датата е 26 май 2026 г., а мястото - стадион „Васил Левски“ в София, съобщават организаторите от Fest Team.

По думите им сетлистът съдържа песни от най-емблематичните години от началото на кариерата на Maiden, а шоуто се очаква да бъде най-впечатляващото в историята на групата.

„Всички ние истински се наслаждаваме на Run For Your Lives турнето. Феновете бяха невероятни, сетлистът е идеален за 50-годишнината, а шоуто вероятно е най-доброто ни досега, интересът към билетите беше изключителен – почти навсякъде разпродадено и над милион души в публиката. Затова решихме да изнесем още концерти в Европа, преди да поемем към останалите части на света по-късно през годината. Ще изнесем концерти на стадиони в Гърция, Румъния, Словакия и България, където не успяхме да свирим тази година, а винаги сме се наслаждавали на страстната енергия на феновете там”, казва басистът и основател на Iron Maiden – Стив Харис.

Турнето Run For Your Lives на 23 май минава през Атина, Гърция, 28 май – Букурещ, Румъния, 30 май – Братислава, Словакия, 2 юни – Хановер, Германия, 10 юни – Амстердам, Нидерландия, 17 юни – Милано, Италия, 22 юни – Париж, Франция, 28 юни – Лион-Десин, Франция, 7 юли – Лисабон, Португалия, и 11 юли – Великобритания.