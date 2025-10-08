Ф илмът „Магьосника от Кремъл“ ще получи своята българска премиера, след като бе номиниран за „Златен лъв“ във Венеция.

Лентата с участието на Джуд Лоу ще бъде показана на публиката на 12 октомври в кино „Люмиер“, а след това ще тръгне в големите киносалони от 21-ви същия месец.

История

„Не се страхувам от последствията, че играя Владимир Путин на екрана. Надявам се, че не е наивно, но не, не съм се страхувал от последици. Чувствах се уверен в ръцете на Оливие Асаяс и сценария и знаех, че това е история, която ще бъде разказана интелигентно, с нюанси и внимание.

Не търсехме противоречия заради самите противоречия. И по-важното е, че за мен беше ключово да помня, че това е герой в рамките на една много по-обширна история“, споделя актьорът Джъд Лоу по време на премиерата на филмовия фестивал във Венеция.

Освен него участват Алисия Викандер, Пол Дейно, Том Стъридж, Джефри Райт, Александър Джонсън, Дан Кейд, Анастасия Сътър и др.

Завеса

„Магьосника от Кремъл“ не е филм за възхода на един човек, нито за силата, с която се налага властта, или за „преоткриването“ на една нация, която е едновременно модерна и архаична, но продължава да съществува под игото на тоталитаризма.

Основан върху реални събития, този филм е по-скоро размисъл върху съвременната политика или върху димните завеси, зад които тя сега се крие: цинична, измамна и токсична“, споделя режисьорът Оливие Асаяс.

Действието ни връща в Русия в началото на 90-те години. На фона на постсъветския хаос един обаятелен млад мъж – Вадим Баранов – проправя стремително своя професионален път.

Първоначално човек на изкуството, след това продуцент на риалити телевизия, той става политически консултант на изгряващия агент на КГБ Владимир Путин. Вече в сърцето на властта Баранов участва активно в изграждането на имиджа на една „нова Русия“, размивайки границите между истината и лъжата, вярата и манипулацията.
 

Александър Пашов Александър Пашов
джуд лоу Путин превзема Бг екраните ролята руския президент