„Роклята изживя неща снощи“, написа Мила Роберт под кадри, на които се вижда как скача директно от сцената в басейн. Случката се развива в клуб във Варна, в който щерката на Ваня Щерева имаше участие.

Феновете, както обикновено, бяха очаровани от спонтанните прояви на Мила, а тя на свой ред благодари на всички присъстващи.

„Винаги във Варна е магическо, семейно и вълнуващо. Благодаря на всеки, който дойде снощи, и на всеки, който се връща пак и пак. Ако ви няма вас, и аз съм чао“, написа развълнувано певицата с благодарност към почитателите си.