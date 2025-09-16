С луховете за изневяра около разпадането на годежа между Шон Уайт и Нина Добрев не стихват, след като свидетел твърди, че е видял олимпийския шампион да купонясва с две непознати жени в бар в Остин, Тексас само седмица преди раздялата.

Коментар под снимка на Нина и Шон в Instagram разкрива: „Видях годеника ти миналата седмица в Остин. Приятелите му ме заплашиха да прибера телефона си и да не снимам него и момичетата, с които беше“.

СКРИТАТА ПРИЧИНА ЗА РАЗДЯЛАТА: Изневяра ли разби любовта на Нина Добрев и Шон Уайт?

Според друг коментар, споделен в Reddit, „не изглеждаше просто приятелско“.

Раздялата на двойката бе потвърдена на 11 септември, едва седмица след тези слухове. Близки до спортиста обаче твърдят, че той е бил в Остин по работа за участие в дискусия на AppDirect и че жените са част от професионалния му екип.

„Абсолютно не е имало изневяра“, казват те.

Въпреки уверенията, феновете на Нина и Шон не спират да спекулират, а актрисата все още не е коментирала публично раздялата.

ГРЪМ В РАЯ: Нина Добрев и Шон Уайт разтуриха годежа! (СНИМКИ+ВИДЕО)

Двамата се запознаха през 2019 г., а през 2024 г. обявиха годежа си след четиригодишна връзка. Според източници раздялата е била „взаимно решение“ след дълго натрупвани проблеми.

Докато Нина почива в Европа, а Шон е на другия край на света в Азия, едно е сигурно – драмата около тяхната любовна история далеч не е приключила.