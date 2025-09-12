Х оливудският романс между Нина Добрев и олимпийския шампион Шон Уайт приключи изненадващо, а интернет завря от спекулации! Според People, раздялата била „взаимна и взета с любов“, но феновете веднага изровиха стари клюки за изневери.

През 2022 г. анонимен източник твърдеше, че „любимият сноубордист“ тайно е флиртувал онлайн и е имал „незабравима нощ“ в чужбина.

ГРЪМ В РАЯ: Нина Добрев и Шон Уайт разтуриха годежа! (СНИМКИ+ВИДЕО)

Макар двойката никога да не е коментирала тези слухове, много фенове вече гледат на раздялата като на „доказателство“.

Добрев и Уайт започнаха връзката си през 2019 г., заживяха заедно през локдауна и се сгодиха през 2024 г., но така и не стигнаха до олтара.

Последната им публична поява заедно бе в края на август – и никой не подозираше бурята, която предстои.