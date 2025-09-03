Paramount+ пусна официалния трейлър за третия сезон на криминалната драма Tulsa King със Силвестър Сталоун. В новите епизоди към актьорския състав се присъединява Самюел Л. Джаксън в ролята на Ръсел Лий Вашингтон-младши.

Трейлърът започва с реплика на агента на ФБР Мусо (Кевин Полак) към мафиотския бос Дуайт Манфреди (Сталоун): „Какво искаш от мен?“ – на което той отговаря: „Аз те притежавам, Генерале.“ Сред новите лица е и Джеремая Дънмайър (Робърт Патрик) – влиятелен играч в алкохолния бизнес.

Официалният синопсис гласи: „Докато империята на Дуайт се разраства, растат и враговете му. Сега той се изправя срещу най-опасните си противници досега – семейство Дънмайър, могъща фамилия със стари пари, която не спазва старите правила. Дуайт трябва да се бори за всичко, което е изградил, и да защити семейството си.“

В края на трейлъра Дуайт среща Ръсел в бар: „Да не би това да е призрак?“ – пита той. „Обзалагам се, че никой не го очакваше“ – отвръща героят на Джаксън. Ръсел ще получи и собствен спин-оф сериал, озаглавен NOLA King.

Силвестър Сталоун: Хълк Хоуган беше роден да превземе света!

След успеха на втория сезон, който привлече 21,1 милиона зрители по целия свят, Tulsa King се утвърди като най-гледаната оригинална продукция на Paramount+ за 2024 г. Сериалът разказва за мафиотския капо Дуайт, който излиза от затвора след 25 години и изгражда нов екип, след като открива, че собственото му семейство го е изоставило.

Актьорският състав включва още Мартин Стар, Джей Уил, Анабела Скиора, Нийл МакДона, Боу Нап, Бела Хийткот, Крис Калдовино, Маккена Куигли Харингтън, Майк „Кеш Фло“ Уолдън, Винсънт Пиаца, Франк Грило, Майкъл Бийч, Джеймс Русо, Гарет Хедлънд и Дейна Делани.

ТАЙНИ ОТ КУХНЯТА: Шварценегер проговори за враждата си със Слай

Шоурънър е Дейв Ериксън, а продуценти са MTV Entertainment Studios и 101 Studios. Сред изпълнителните продуценти са Тейлър Шеридан, Силвестър Сталоун, Дейвид Гласър, Рон Бъркъл, Дейвид Хъткин, Боб Яри, Джим Маккей, Шери Елуд, Илди Модрович и Кийт Ко.

Премиерата на третия сезон е насрочена за 21 септември.