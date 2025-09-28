Б ългарски фен на холивудския любимец Киану Рийвс най-после го излови и успя да си направи селфи с него. Това се е случило в центъра на Ню Йорк, на прочутия булевард Бродуей, където са някои от най-важните театри в САЩ.

Нео

„Преди около една седмица излезе информация, че Киану Рийвс ще бъде в България. Обърнах София, за да го търся, но той така и не дойде. Два дни по-късно заминах за Америка и реших да открия ловния сезон. Нямаше как да бъда в Ню Йорк, където той има представление, и да не се опитам да направя един лов. Всяка една свободна секунда си пожелавах да издебна Джон Уик и Нео и да ги уловя“, разказа Таси Асенов.

Киану Рийвс с нашия Таси Асенов на Бродуей

Удар

Той е висял четири дни пред театър „Хъдсън“, който има три входа и три изхода. „И все го изпусках. Но на последния ден, в който бях в Ню Йорк, бях отново там и си пожелах много силно да го видя. Отказах се и бях готов да си тръгна, но пет секунди след това той слезе от джипа и аз щях да получа удар! Изключително мил и приятен човек! Това е последната ми снимка от Ню Йорк. Ловният сезон официално е закрит… Засега. Хора, продължавайте да мечтаете и да сбъдвате мечти“, продължава операторът на NOVA. Той добави, че е въртял пеша 25 км по улиците на Ню Йорк, за да хване звездата.