Гореща новина за феновете на най-известния магьосник в света Хари Потър!

HBO обяви кои актьори ще скочат в мантиите на част от децата в култово семейство Уизли от сагата на Джоан Роулинг в предстоящия сериал.

Тристан и Габриел Харланд ще пускат шеги на сета от името на близнаците Фреди и Джорд Уизли.

Рори Спунър ще се появи като батко им Пърси, а чаровната Грейси Кокран ще изиграе малката Джини Уизли.

Сериалът ще се разпише с премиера през 2027 г. ексклузивно в стрийминг платформата HBO Max.

Припомняме, че актьорите за триото Хари, Рон и Хърмаяни бяха обявени по-рано. Техните магически пръчки ще размахват съответно Доминик Маклафлин, Алистър Стаут и Арабела Стантън.