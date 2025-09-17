М арго Роби попадна в заглавията на вестниците през последните седмици с новия си стил, в който се разголва все повече, но пикантните ѝ тоалети накараха някои фенове да поискат уволнението на стилиста ѝ.

В понеделник 35-годишната актриса премина по червения килим на премиерата на новия си филм в Ню Йорк „A Big Bold Beautiful Journey“, демонстрирайки фигурата си в рокля на Тиери Мюглер с разголени бедра и цепка.

margot robbie, im speechless pic.twitter.com/uk3CYpDByv — best of margot robbie (@margotdaily) September 11, 2025

Тя също така се появи в поредица от малки мини рокли, докато беше на промоционална пътека за филма.

Феновете призоваха австралийската звезда да уволни стилиста си, като някои твърдят, че последните ѝ визии - включително напълно прозрачната ѝ рокля на премиерата на филма във Великобритания в петък - са меко казани неприемливи.

THE FRONT THE BACK pic.twitter.com/Y0PqeGfLp1 — best of margot robbie (@margotdaily) September 11, 2025

Марго драстично промени гардероба си през последните седмици, тъй като новата ѝ романтична драма с Колин Фарел в момента се излъчва по целия свят.