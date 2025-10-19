З а Националния ден на бананите (8 октомври) австралийците отново можеха да се възползват от безплатна тренировка, като използват банан като пропуск за фитнес зала.

Инициативата, стартирана за първи път през 2024 г., се завърна с два пъти повече участващи фитнес зали в цялата страна.

На националния ден на бананите потребителите могат да представят банан, закупен от супермаркети или магазини за зеленчуци, в една от над 900 участващи фитнес зали, вариращи от бутикови студиа до големи вериги. Инициативата е насочена към комбиниране на консумацията на плодове с физическа активност.

Треньор

Australian Bananas работи с фитнес треньора и телевизионен водещ Тим Робардс, за да подчертае връзката между храненето и активността. Робардс каза: „Здравето и фитнесът винаги са били огромна част от живота ми - от ранните ми дни като хиропрактик, през работата ми във фитнеса, телевизията и уелнес, до сегашното балансиране между тренировките и това да съм баща. Бананите винаги са били една от любимите ми закуски. Те са натурални, лесни за хапване и пълни с енергията, от която се нуждаете за страхотна тренировка, за да гоните децата или просто да се справите с натоварения ден. Националният ден на бананите е чудесно напомняне, че грижата за тялото ви и поддържането му заредено не е задължително да бъде сложно“.

Производителят Мики Бюканън също отбеляза връзката между производството на банани и ролята на инициативата в популяризирането на плода: „Като производител на банани е фантастично да видя как австралийците превръщат нашите плодове както в билет за фитнеса, така и в любима тренировъчна закуска на този Национален ден на бананите. Пропускът за фитнес с банани е предназначен да помогне на хората да останат активни и заредени и ние се гордеем, че бананите, пълни с хранителните вещества, от които тялото ви се нуждае, могат да захранват трениращите в цялата страна“.