В реме е вече да помислим за Коледа.Това включва и подготовката на коледничето за цъфтеж навръх големия християнски празник. Октомври е критичен месец за това.

Много хора се дразнят, че тяхното коледниче не цъфти точно на Рождество, а по-рано. Има и странни случаи, когато растението пуска цветове през пролетта. Това е така, защото става въпрос за съвсем друг вид растение, макар и от едно семейство с коледничето. Става въпрос за Schlumbergera truncata, което цъфти в края на ноември. Латинското наименование на коледничето е Schlumbergera x buckleyi. То се намира по-трудно в магазините и градинските центрове. Разликата между двете растения може да откриете по листата. Тези на коледничето са по-издължени и имат две или три заоблени краища. Листата на другия вид Schlumbergera не са толкова издължени и имат заострени краища. Когато знаете кой вид растение притежавате, вече може да пристъпите и към стимулиране на цъфтежа.

Репутация

Двата вида растения имат репутация, че трудно цъфтят. Има три външни фактора, които са от значение. Това са: хладни температури вечер, дълга нощ и къс ден. Всички тези фактори дават сигнал на растението, че е преди да пусне цветове. Подготвителният процес за цъфтеж продължава осем седмици. Затова, ако искаме да видим цветове на коледничето по Рождество, трябва да започнем с подготовката още през октомври.

За да стимулираме коледничето да цъфти обилно, трябва да му предизвикаме малко стрес. Това може да стане по два начина – с по-малко вода и по-тясна саксия. С идването на есента растежът на коледничето се забавя. Ако продължавате да го поливате, както през лятото, може да предизвикате кореново гниене. С намаляване на поливките ще причините лек стрес на растението.

Корени

Недейте да презасаждате коледничето по това време на годината. То обича да е с леко заплетени корени, преди да цъфти обилно. По същия начин, ако сте пресадили растението си по-рано през годината, може да не получите толкова много цветове тази зима. Корените на коледничето трябва да са малко натясно, за да цъфти то обилно през зимата.

Следващата стъпка е да докараме такива условия в дома си, които да стимулират цъфтежа. Стайните растения имат нужда да стоят вечер на температури около 10-12 градуса по Целзий. Можете да преместите коледничето някъде на хладно – в мазето или в гаража. Целта е през нощта да му е хладно. Ако през нощта прозорецът на стаята е отворен, то коледничето не трябва да стои точно срещу него.

Пъпки

За стимулация на растежа коледничето трябва да бъде покривано с тъмна покривка или калъфка за възглавница всеки ден около 4 и 5 часа следобед. Покривалото трябва да стои върху растението до сутринта. Така ще симулираме, че денят е по-къс.

Периодично проверявайте дали коледничето е пуснало пъпки. Ако има пъпки тук-там, това е добър знак. Когато обаче растението се покрие с много пъпки, е време да го преместим от гаража в нормална стая. Дръжте го обаче далеч от прозореца, от течение и от източници на топлина като радиатори и печки. Всичко това може да накара пъпките да окапят.

Поливайте растението по малко и не начесто само тогава, когато първите два сантиметра почва са напълно сухи. В този момент коледничето е вече на автопилот и е готово да посрещне празника.

София Симеонова