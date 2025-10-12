В Тайланд се провежда конкурс за красота на биволи в рамките на фестивал за плодородие Чонбури, съобщи Асошиейтед прес.

Петгодишният Тод е домашен бивол с черна козина, който за първи път участва в ежегодния конкурс за красота за биволи в Чонбури – град на около един час с кола от тайландската столица Банкок.

Преди биволите са били използвани основно като впрегатни животни, но днес те са ценени участници в различни животински шоута в Тайланд. По време на фестивала Чонбури, който се провежда в края на 11-ия лунарен месец, животните се почитат заради историческата им роля в селското стопанство и за отбелязване на началото на сезона на жътвата.

Днес тракторите са заменили биволите в полетата, но те все още се ценят заради силата си и способността да орат и да пренасят тежки товари. Когато не участват в състезания, част от тях се продават за месо.

Атракция

Домашните биволи са главната атракция на панаира в Чонбури, който започва с парад, в който студенти изпълняват традиционен тайландски танц. Някои от биволите носят корони от цветя и дърпат специфични дървени каруци с колела, високи два метра, возейки както своите собственици, така и облечени по местната традиция жени.

Жокеи

Фестивалът включва и състезание с биволи, управлявани от жокеи, които спринтират по 100-метрово трасе.

Питун Расами участва с тригодишен бивол с бяла козина. Албиносът вече е спечелил местно състезание, а собственикът му се надява Лукеу – което означава „мрамор“ на тайландски – да се класира сред петте най-добри животни. През 2024 г. друг бивол албинос е бил продаден за 18 милиона тайландски бата (около 672 000 долара), след като е спечелил няколко състезания.

Бивни

В конкурса за красота животните се оценяват по размера на бивните, гладкостта на копитата и общото физическо състояние.

„Събитията с биволи не са новост за Чонбури“, казва Парада Срисофон, помощник-кмет на село с животновъден комплекс, където фермерите се обучават на различни техники за отглеждане на биволи. „Всяка година конкурсът става по-голям, а надпреварите стимулират фермерите да продължават да отглеждат животните.“

Много от собствениците казват, че са израснали с тези мили животни и продължават да ги ценят, дори да не могат повече да ги използват на полето.

„Въпреки че биволите все още могат да работят на полето, те не могат да се съревновават с машините“, казва собственикът на Тод, Тауачаи Даенг-Нгам, чието семейство отглежда 30 бивола. „Биволите са важни за мен. Нали знаете какво казват: хората отглеждат биволи, а биволите отглеждат хора. Тод е като член на семейството.“

*Автор: Теодора Йорданова