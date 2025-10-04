П рез октомври ще започне да се усеща влиянието на 2026 година, която за света като цяло ще бъде под числото 1 – промени и нововъведения. За България годината е под числото 4, което е знак, че ще се изисква от нас повечко работа и организация, дисциплина и честност. Месечната нумерологична карта, изготвена от кабалиста Ели Маринова, разкрива още, че октомври ще е до голяма степен напрегнат и хаотичен за всички ни.

Нумероложката разказва, че ще има стремеж към сигурност и стабилност в материалния свят. Всеки ще трябва да осъзнава своята роля в семейството и държавата, защото енергиите ще засегнат „всяка групова душа“. Ще започне да се проявява една тенденция за търсене на нови и не съвсем традиционни методи и начини за справяне с финансовата криза и галопиращата инфлация.

Иначе водещите дейности ще са свързани главно с равносметки на постиженията и преодолените или не проблеми от началото на годината, изготвянето на финансови баланси, с подготовката за зимния сезон, с провеждането на профилактични прегледи, коментира Маринова.

А за да разберем какъв ще бъде октомври за нас, нумероложката дава обща, но доста точна прогноза според личния ни месец. Той се изчислява по следния начин: първо - съберете числата на текущата календарна година – 2+0+2+5=9. Към получения резултат добавете сбора от своя ден и месец на раждане. Например, ако сте родени на 30 октомври, изчислението е следното: 30+10 (рожденият ден + месеца) + 9 (настоящата година) = 49. Накрая прибавете и числото на текущия календарен месец, тоест отново 10 за октомври. Примерният резултат е: 49+10=59. При получаване на двуцифрен резултат се опростява до едноцифрен чрез ново сумиране на съставните числа толкова пъти, колкото е необходимо: 5+9=14, а 1+4=5. Така за човек, роден на 30 октомври, новият месец ще бъде 5-и личен.

1-ви личен месец

През октомври за вас започва да се усеща влиянието на следващата година, която за вас ще е 1-ва лична. Ще бъдете твърде емоционални, вдъхновени и творчески настроени. Ще набелязвате нови цели и ще бързате да ги осъществите. Но помнете, все още сте в 9-а лична година и затова ще е добре да отложите старта на новите си начинания за началото на 2026-а, особено ако те са важни и дългосрочни. Дотогава просто обмисляйте и подготвяйте нещата. Периодът е удачен да правите нововъведения в работните процеси, да се интересувате от иновации и рационализации, от електроника, техника, високи технологии. Мнозина ще имате работа с остри и режещи инструменти. Възможно е идните дни/седмици да предприемете пътуване. То може да бъде по работа или в преследването на някаква нова цел. През цялото време ще имате подтик да сте първи във всичко, да застанете на диригентския пулт (в службата, приятелския кръг или в дома) и да дирижирате всяка една ситуация. В другия вариант обаче на някои пък ще ви се наложи да поемете отговорност, която не искате или за която не сте подготвени. Възможно е още да се наложи да се борите за правата и изгодата си, да отстоявате мненията си. Но има опасност от бързане и нетърпение да се захванете с няколко задачи наведнъж, а накрая нито една да не е завършена както трябва. Личен живот. И в личните, и в бизнес отношенията ще настоявате нещата да се случват бързо и по вашия начин, а това със сигурност ще генерира напрежение. Съветът на Фортуна към вас е: повече такт и толерантност в отношенията. Здраве. Постоянното напрежение може да доведе до главоболие. Има вероятност да ви се наложи да посетите зъболекаря си.

2-ри личен месец

При вас започва да се усеща влиянието на следващата 2026 г. Затова напрежението от последните месеци ще започне да спада, но то все още ще се усеща. Ще имате възможност за създаване на значими контакти и изгодни съюзи, позволяващи осъществяването на амбициозни проекти. Ще търсите сътрудничество и постигане на разбирателство. Ще се стремите да бъдете по-ефективни в работата си и за това ще правите малки, но полезни за всички улеснения. Когато се появят затруднения, ще можете да разчитате на нечия помощ или ще изиграете ролята на посредник, който помага на околните си да постигат разбирателство. Някои от вас ще се захванат с подготовката на зимния сезон, други ще се вълнуват от поезия и изкуство, а трети ще са твърде критични към етиката и морала на околни и политици. Възможно е да изяснявате статукво с юридически средства и помощ. Месецът е подходящ за подписване на договори, за започване на обучение, за покупка на електроуреди. Ако смятате да теглите кредит, внимавайте с условията, и по-точно с лихвите. Личен живот. Периодът е удачен да си позволите една кратка, но много приятна почивка, да предприемете кратко романтично пътуване. За да си спестите излишно напрежение, е възможно да ви се наложи да направите компромис. Здраве. Внимавайте с подранилите вируси.

3-ти личен месец

През октомври някои от вас ще работите по важен проект/задача. Заради това ще търсите полезна информация, ще събирате мнения, ще се стремите да привлечете грамотни в дадената област съмишленици, помощници и сътрудници. Ако проектите ви са добре подготвени и подсигурени във финансов аспект, очакват ви успехи и удовлетворение от добре свършената работа. Ще е добре през целия месец да внимавате с парите, с шопинга, с вземането на кредити, раздаването на вересии. Някои от вас ще наченат усъвършенстване на опита и уменията си, посещавайки курс или семинар, други ще прехвърлят отговорността за подготовката за зимния сезон на други хора, а трети, с каквото и да се захванат, все ще го обръщат на игра и забавления. Времето е подходящо за покупка на книги, учебници и учебни помагала; на детски книжки, дрехи и обувки. Личен живот. Обвързаните ще имат възможност да освежат и заздравят отношенията, а свободните ще се отдадат на флирт и авантюри. Здраве. Ще сте податливи на изкушения и съблазни от всякакъв вид, което може да ви докара и проблеми от всякакъв тип. Времето е подходящо за профилактични прегледи.

4-ти личен месец

Ще се стремите към динамика и разнообразие, но ще се наложи да приемете търпението, дисциплината и рутината като полезни и много необходими за постигането на просперитет. Затова е много възможно октомври да се стори на мнозина едновременно и скучен, и напрегнат. Ще трябва да се справяте с всичко главно сами, без странична помощ. Ще ви се наложи да работите много, като не са изключени проблеми в работата или на работното място. Ще се захванете с реформи и реорганизации, ще се занимавате с производство на материални блага, с логистика или с обработка на документи. Някои от вас ще насочат вниманието си към природата, земята или ще се занимават със строително-ремонтни дейности, други ще организират подготовката за зимния сезон, а трети ще нареждат на околните си какво и как да направят. Времето е подходящо за полагане на основи и започване на строеж; за подписване на договори и уреждане на документи, особено за собственост; за покупка на трайни вещи. Месецът не е подходящ за покупка на превозни средства. Личен живот. Ще търсите преди всичко единомислие и сигурност в отношенията и ще имате шанс да ги постигнете, особено ако не сте твърде сковани, праволинейни и строги. Здраве. Тъй като ще имате твърде много работа за вършене, е добре от време на време да си давате почивка с разходки на въздух.

5-и личен месец

През периода ще имате възможност да разчупите модела на скованост и рутина, ще имате възможност да правите известни промени и нововъведения, без да ви се налага да се съобразявате с твърде строги изисквания и ограничения. Ще търсите по-широко поле за изявите си, дейността ви ще е белязана с динамика, желание за промяна, с авангардизъм. Но ще е добре да внимавате, да не провокирате пререкания, да не позволявате да бъдете въвлечени в безсмислени спорове, които може да прераснат в свади и дори в бурни скандали. Някои от вас ще се захванат с реклама или медийни изяви, други ще решат, че е време да се погрижат за външния си вид, а трети ще обикалят пазари и магазини, ще сравняват качеството и цените на стоките. Личен живот. Стремежът към промени и динамика ще се отрази и на отношенията с близките в една или друга посока. В най-добрия случай ще имате възможност да направите тези отношения по-интересни и вълнуващи. А свободните да внимават с авантюрите. Здраве. Слабото ви място ще бъде зоната - уши, нос и гърло.

6-и личен месец

През октомври ще започнете да прекарвате повече време у дома, защото месецът ще премине под знака на семейните и домашните отговорности, на задачите, свързани със здравеопазване и образование, на необходимостта от постигане на хармония и разбирателство с всички хора, с които имате по-близки отношения – колеги, приятели, семейство. Месецът може да се окаже доста напрегнат, а очакванията към вас за прояви на отговорност, дори себеотрицание, ще са сериозни. Или пък самите вие ще сте склонни да поемате тежки отговорности. Възможно е да направите сделка с недвижим имот, да подпишете важен и изгоден договор, да предприемете някакъв спешен ремонт или да се сдобиете с важна и значима придобивка за дома. На други ще ви се наложи да се съветвате с адвокат по повод съдебно дело, свързано с недвижим имот. Времето е подходящо за покупка на домакински уреди и мебели; за придобиване на жилище, за социална или просветителска дейност, за обучение и надграждане на образованието, както и за подготовка на зимния сезон. Личен живот. Възможно е да организирате или да участвате в някакво семейно мероприятие, дори в дома ви може да се появи нов член на семейството. Здраве. Времето е подходящо за профилактични прегледи.

7-и личен месец

През новия месец е добре да се стремите към съвършенство, да се проявите като перфекционисти или като педанти. Каквато и цел да си набележите, винаги изграждайте резервни пътища за постигането й. Възможно е да предприемете пътуване по работа. Ще се стремите или ще ви се наложи да доказвате способностите и възможностите си или пък ще се наложи да търсите висококвалифицирана помощ за решаването на изненадващо появил се проблем. Проблемът, възприет като сериозен, може да се окаже несъществен и обратно – под незначителния проблем да се покаже нещо сериозно. От друга страна има голяма вероятност Госпожа Съдбата да ви предложи някакъв неочакван шанс.

Някои от вас ще започнат да учат нещо, за да надградят квалификацията и уменията си, други ще са завладени от разбулването на тайни и загадки, а трети ще се отдадат на отдих и почивка, оставяйки делничните задачи за по-късно. Времето е подходящо да сложите в ред финансите и финансовите си дела и документи; за почивка и релакс – поне за няколко дни. Личен живот. И тук е добре да се подготвите за изненади. Освен това е възможно близък човек да ви сподели интимна тайна. Бъдете дискретни и разбиращи. Подгответе се за изненади. Здраве. Внимавайте с алкохолните напитки.

8-и личен месец

Идните дни и седмици ще са напрегнати за вас, а всичко, с което се захванете или което ви се случи, ще е в по-голям мащаб. Мнозина ще сте завладени от амбиция за победа, възможно на всяка цена, ще се стремите към по-широко поле за изява, защото ще си поставяте сериозни цели и ще се стремите към реални резултати. А ако целите ви не са по-големи от възможностите ви, по-късно ще следват и сериозни успехи. Определено и ще работите много, като ще използвате силата и смелостта си, за да се преборите за правата и изгодата си. Но има и друг вариант – да ви се наложи да се борите за материална и финансова независимост. Някои от вас ще решават задачи, свързани със строителство, в транспорта или в търговията. Други ще се отправят на бизнес пътуване, а трети може да бъдат въвлечени в съдебни или комшийски спорове. Времето е подходящо за покупка на по-големи, скъпи, стойностни и дълготрайни вещи; за откриване на банкова сметка. Личен живот. За да се радвате на щастливи взаимоотношения, ще е добре да бъдете разбиращи и отзивчиви, търпеливи и толерантни. Здраве. Заниманията със спорт и излетите сред природата ще помогнат да свалите напрежението. Пазете се от злополуки.

9-и личен месец

През десетия месец времето ще се окаже доста напрегнато, а вие ще сте склонни да преувеличавате всичко, което ви се случи – и доброто, и лошото. Освен това на едни ще се наложи, а други от вас ще поискате да приключите с нещо, което е отживяло времето си на полезност – проект, отношения и прочие. От друга страна, ако решите да стартирате нещо ново, е добре да го отложите за ноември, иначе някакви пречки ще срещате или нещата няма да се случат според очакванията ви.

През периода е възможно още да преживеете нещо необичайно или пък самите вие да поискате да излезете извън обичайната си среда, да се насочите към необичайни и нетрадиционни занимания. Ще се срещате с най-различни и необичайни хора, с които ще трябва да намирате общ език. Времето е подходящо за пътувания и контакти с големия свят – реални, виртуални или духовни, за някакъв вид нетрадиционни дейности, за ревизии, рекапитулации и равносметки. Личен живот. Тъй като ще сте много чувствителни и емоционални, има опасност сами да си създадете проблеми, особено ако проявите неотстъпчивост или ревност. Здраве. За да се чувствате добре, внимавайте за емоционалното си равновесие, за вегетативната нервна система.