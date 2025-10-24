Н ачалото на новия век съвпадна с бума на социалните мрежи и светът вече никога няма да бъде такъв, какъвто го познавахме. Всичко започна през 2004 и 2005 г., когато Facebook и YouTube буквално окупираха интернет и привлякоха стотици милиони последователи. Последваха ги X (бивш Twitter), TikTok, и Snapchat, за да се стигне до по-новите LinkedIn и Pinterest. Сегашните възприятия за влияние, реклама и пари нямат нищо общо с миналото. Миналата седмица футболистът Кристиано Роналдо седна на фризьорския стол, за да се подстриже. На пръв поглед рутинна процедура, която всеки прави поне веднъж месечно. Но не и в днешно време. Леката промяна в прическата отприщи лавина от зрителски интерес в социалните мрежи, което на свой ред предизвика буря от реклами и в момента, в който Роналдо стана от стола, той беше по-богат с пет милиона долара.

Шампионът

Спортистите и известните личности би трябвало тотално да доминират и да обират каймака на печалбите, но с днешна дата това не е точно така. Шампионът на инфлуенсърите е 27-годишен младеж от Уичита, Канзас. Джеймс Доналдсън е по-известен с ника си Mr Beast. За него всичко започва, когато родителите му се развеждат и на практика го зарязват да се оправя сам в живота, училището и всичко останало. Джеймс открива YouTube и почва да пуска клипове, в които играе на игри, прави номера и се присмива на други ютубъри. В началото на 2017 г. регистрира 100 хил. последователи. С днешна дата те надхвърлят 650 млн. само в YouTube, а Джеймс вече има повече от един милиард долара в банковата си сметка. Той патентова ника си и го поставя в основата на цяла империя, която започва от козметика, услуги и дори верига от ресторанти.

Основният конкурент на Mr Beast e 41-годишният американец от индийски произход Дхарминдер „Дхар“ Ман. Неговото детство не е безоблачно. Семейството му можело да си позволи една-единствена стая, в която живеели всички. Въпреки несгодите Дхар си пробива своя път в бизнеса. Занимава се с всичко, от което може да изкара пари – от търговия, през акции, до недвижими имоти. Често го съдят за измами и неплатени дългове, но той оцелява и през 2010 г. влага всичко в собствено студио.

Пикът му идва по време на пандемията от коронавирус, когато Дхар завладява интернет със серия от клипове, посветени на модата от 80-те и филмите от 50-те. Към него потичат потоци от пари. Само за тази година е спечелил над 50 млн. долара, а клипчетата имат внушителните 11 млрд. гледания. Парите обаче не правят Дхар щедър. Той е известен като най-голямата скръндза в света на инфлуенсърите, като предпочита да плаща жълти стотинки и често да сменя хора от екипа си.

Спортистите

Не е голяма изненада, че сред най-влиятелните инфлуенсъри са най-известните спортисти, които печелят повече пари от социалните мрежи, отколкото на терените. На върха е Кристиано Роналдо, който е наел специален екип да отговаря за изявите му. Роналдо е във всички социални мрежи, като сборът от последователите му надхвърля един милиард. Роналдо печели поне по 3.23 млн. долара от всеки свой пост. Горе-долу толкова струва и ако в негов клип „случайно“ попадне артикул от някоя търговска марка.

Скалата е институция.

Португалецът предпочита постовете в Instagram, където пуска снимки от тренировки, мачове и от личния си живот. По петите го следва големият му съперник на футболния терен Лионел Меси. Той прибира поне по 2.6 млн. долара всеки път, когато пусне нещо в мрежата.

Надали много хора са чували за Алиша Лемън. За незапознатите тя е 26-годишна швейцарска футболистка. Тя има спорни футболни качества, но освен спортистка е и сексапилна блондинка, която не излиза на мач без задължителен грим и маникюр. Следват я над 16 млн. души, което носи милиони и в банковата й сметка. На ръба между спорта и инфлуенсърството е и друг любопитен образ – Джейк Пол, който започва да пуска забавни клипчета през 2013 г. С годините състоянието му набъбва и той решава да сбъдне детската си мечта, а тя е да излезе на ринга и да спука от бой не кого да е, а самия Майк Тайсън. Речено-сторено. Престарелият някогашен шампион срещу тлъст хонорар се нави да се изправи срещу 30 години по-младия Пол и дори му подари победата.

Артистите

Класацията на най-влиятелните инфлуенсъри няма как да мине без известни лица, познати от сцената или телевизионни формати. На върха е Кайли Дженър от клана Кардашиян.

Кардашиянките взимат лъвския пай.

Тя има над 135 млн. последователи само в Instagram. От всеки свой пост Дженър печели по над два милиона долара. Покрай славата известното семейство върти цяла империя от търговски марки, която има присъствие в медиите, козметиката, модата и много други. Любимката на младото поколение безспорно е певицата и актриса Селена Гомес. Тя има над 400 млн. последователи в Instagram и почти 90 млн. във Facebook. Последователите й цитират нейните постове като азбучни истини.

Селена Гомес води класацията.

Най-големият трус в интернет дойде с период на умопомрачение на Селена, която една сутрин се събуди и реши да изтрие профилите си. За щастие на последователите си тя размисли и отново се появи в социалните мрежи. Веднага след нея по интернет влияние е певицата Ариана Гранде, която разполага с вярна армия от над 370 млн. последователи само в Instagram. През тази година Ариана печели между 2.26 и 2.3 млн. долара от всеки свой пост със спонсорирано съдържание.

Скалата е институция.

От мъжете най-известен инфлуенсър е актьорът и бивш кечист Дуейн Джонсън – Скалата. Той има почти 400 млн. последователи само в Instagram. За всеки свой пост Скалата прибира по над два милиона долара. Той се е фокусирал върху продукти, свързани със здравословния начин на живот и фитнеса.

Децата

В света на интернет и рекламата има специална категория, и тя е запазена за децата и домашните любимци. Топ инфлуенсърката от децата е Чарли Дамелио. Тя побърка социалните мрежи с танците си, а всичките й кратки клипчета стават вайръл. Чарли се изявява предимно в предпочитаната от младите ТikTok. Там тя има внушителните 156 млн. последователи. Според Forbes клипчетата с танците носят на Чарли по над 24 млн. долара годишно.

Чарли Димелио е тийнейджърски идол.

На второ място е 12-годишната Евелин Роуз, която е известна освен с танци и с моделски снимки.

Веднага след тях е Анастасия Разнинская, която е по-известна като Лайк Настя. Нейната история е достойна за холивудски хит. 11-годишната днес Настя е родена в Краснодар, Русия. Майка й има брачна агенция, а баща й е строител. Настя се ражда с детска церебрална парализа и докторите не са оптимисти, че ще ходи нормално. Бащата започва да й прави клипчета, с които да я разведри, но съдържанието с детето става вайръл. Настя има над 200 млн. последователи. Потичат реки от пари и скоро семейството емигрира във Флорида, където купуват баровска къща, а Настя се преборва с болестта.

Интересна категория сред инфлуенсърите са домашните любимци. Котката Нала се радва на над пет милиона последователи, които гледат нейните клипове. Нала вече е запазена марка и има свой бранд котешка храна. До този момент чаровната писана е докарала над 100 млн. долара в сметката на собственика й. На второ място е кучето от порода „Померан“ Джифпом, което има над 30 млн. последователи в социалните мрежи.