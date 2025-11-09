Р етроградният Меркурий удря по сметките и връзките, създава обърквания и направо предизвиква истински хаос – някъде по-тих, а друг път направо истеричен.

Началото му сега е на 9 ноември, а краят е на 29 ноември и това е последният такъв период тази година, но той слага знак върху целия настоящ месец. В астрологията Меркурий е планетата куриер. Той управлява комуникацията, информацията, споразуменията, логиката, транспорта и технологиите, но влияе също и върху сметките и банковото дело. Когато видимото му движение по небето се промени, всички сфери под негов контрол символично се нарушават, твърдят астролозите. Това се счита за период на смущения, недоразумения и своеобразно връщане на някои проблеми от миналото.

Винаги при ретрограден Меркурий се смята, че най-силно са засегнати представителите на Близнаци и Дева (управлявани от Меркурий). А сега към тях се прибавят и тези от Стрелец (в чийто знак се случва ретроградното движение). Но всяка зодия ще бъде засегната до известна степен, успокояват астролозите.

И дават пример какво е ретроградният Меркурий в живота. Представете си, че се опитвате да говорите с някого, който върви бързо пред вас и след това се обръща през рамо. Думите ви може да са изкривени, може да задавате отново въпроси и може да разбирате погрешно. Ретроградният Меркурий работи по почти същия начин.

Символично енергията на Меркурий в този момент е насочена не напред и към нови постижения, а навътре и назад. Сякаш ни казва: „Спри! Нека проверим, прегледаме и завършим това, което сме започнали.“ Всеки опит да се бърза напред, без да се поглежда назад, се посреща с тази „обратна реакция“, която води до грешки, технически проблеми и прекъсвания на комуникацията.

Сериал

По време на ретрограден Меркурий животът може да се усеща като своеобразен комедиен сериал с кратки епизоди, на който обаче са взели смеха – седиш, гледаш, ама не знаеш защо. Ретроградният Меркурий най-често се свързва с информационен хаос - имейлите не пристигат, съобщенията се губят, в документи и договори се появяват досадни печатни грешки и т.н.

В това ретроградно време също е възможен и технологичен колапс, който няма друго практично обяснение защо се случва баш тогава - лаптопите забиват изненадващо, колите се развалят заради тривиални проблеми, интернет връзките стават непостоянни.

Нарушения в комуникацията са от най-честите: казваш едно, а човекът отсреща чува (и най-вече разбира) нещо съвсем различно. Обърквацията е на принципа на българското недоразумение, където викат на една жена „Добро утро!“, ама тя понеже не дочувала, мислела как я питат какво прави и отговорила, че вари мляко. Та и тук така – чуваш, чуваш, ама не съвсем.

Конфликтите възникват сякаш от нищото заради тривиални въпроси. Това е време, когато е много по-лесно завръщане на миналото - стари познати баш сега, като никога се сещат и свързват с нас, недовършени проекти изплуват отново, мисли за отдавна забравени проблеми направо възкръсват. Вселената настоятелно изисква да разрешим недовършените въпроси – възкликват едва ли не ултимативно астролози.

Миг

Ретроградното движение на планетата Меркурий не е мигновено събитие, а продължителен процес. Дори преди Меркурий да обърне курса си на 9 ноември, той навлиза в така наречената сянка на ретроградно движение – период, в който преминава през участъка от небето, през който по-късно ще се движи в обратна посока. След това се случва подобно нещо и след края на ретроградността.

Но какво означава това на практика? Астрологично се смята, че енергията на Меркурий започва да се пробужда предварително. По това време могат да се наблюдават първите признаци на предстоящия период: Така в бизнеса проект, който е изглеждал направо готов за изпълнение, може неочаквано да се нуждае от преразглеждане – например правите си някакъв бюджет с конкретни планове, но точно при ретроградния Меркурий се сметките се оказват много или по-малко различни. В комуникациите споразуменията започват да губят яснота и могат да бъдат открити неточности в документите, които по някаква астрологична логика баш сега стават очевидни. В ежедневието поръчките от пазарите или пътуванията може да са обект на малки или по-големи забавяния. Купуването на неща, свързани с нови технологии през този период, се смята за рисковано начинание. Астролозите посочват: „Сега трябва да приемаме всяка задача не директно, а по-скоро да забавим темпото и да я обмислим по-внимателно. И така, докато ретроградността не приключи.“

Не

Ето и кратки астрологични напътствия какво не трябва да правим по време на ретрограден Меркурий.

Избягвайте големи нови начинания: стартиращи фирми, стартиране на нов бизнес или големи ремонти. Има голяма вероятност нещо да се обърка в началото.

По-добре да не подписвате съдбоносни документи, без да ги проверите поне два пъти. Договорите могат да съдържат скрити капани, дори и да не са написани с малки букви, които по принцип никой не чете.

Избягвайте закупуването на скъпо оборудване, джаджи или автомобили. Съществува висок риск от скрити дефекти или бързи повреди.

Избягвайте пътувания без крайна необходимост. Пътуването може да бъде съпроводено със закъснения на полети, загуба на багаж и проблеми с резервациите.

Повелите на сърцето винаги са трудно нещо, но астролозите твърдят, че през ретроградния Меркурий е по-добре да не влизаме в нови романтични връзки – а ако го направим, е по-добре да изчакаме и проверим дали връзката ще издържи и след края на ретроградността, за да се впуснем в нея. Смята се също така, че това време не е много подходящо да сменяме работата си, особено прибързано, освен ако не се налага все пак. Новите връзки – както романтични, така и делови, създадени през този период, често се оказват краткотрайни.

Да

А ето и някои дейности, които според астролозите са подходящи да се правят по време на ретроградния Меркурий.

Това не е време за паника, а шанс за „нулиране“. Чувствайте се свободни да насочите енергията си конструктивно. Върнете се към старите си положителни навици. Периодът е подходящ да бъдат свършени отдавна отлагани неща, да се възобновят стари идеи – така изведнъж може да открием работи, които преди сме пропуснали да видим или дори ни са се стрували невъзможни, а сега им намираме рационален начин да ги приведем в действие.

Този ретрограден Меркурий в Стрелец предпочита да има ред и размисъл. Прегледайте и подредете - разчистете бъркотията на бюрото и компютъра си, анализирайте минали грешки, съветват строги астролози.

Възстановете връзките - обадете се на стар приятел, опитайте да се помирите с някого, с когото сте се скарали (явно огненият купонджия Стрелец е настроен миротворчески). Това е идеално време за довършване на всякакви процеси, но не и за започване на нови.

Планирайте, но не действайте: създайте подробен план за действие, който ще започнете след 29 ноември, а най-добре поне още една седмица по-късно.

Заемете се със самоанализ и учене: четете, посещавайте онлайн курсове, водете дневник – времето е идеално за вътрешно изграждане и натрупване. Това е период за усвояване на информация, а не за активни външни действия.

Вашият основен щит през този период е вашата осъзнатост, твърдят астролозите и даже давят някакви насоки в тази посока.

Спокойни и внимателни: Дишайте дълбоко и проверете трикратно всички детайли, от часа на срещата до съдържанието на имейла. Правилото за поне две проверки трябва винаги да е начело, особено през ретроградността – и отново: потвърждавайте всяка важна информация поне два пъти.

Избягвайте спорове: Не влизайте в конфликти, особено по тривиални въпроси. Вероятно е просто недоразумение.

Астрологични трикове: Някои носят амулети във формата на крилат шлем (символа на Меркурий) или използват практики за прочистване на пространството, като палене на свещи и опушване на стаята със сух градински чай – за да се разсее хаотичната енергия. Тук може да се използват и множество начини, познати ни от древната българска практика. Червен конец и синьо мънисто срещу уроки са от най-характерните. Работа вършат още чесън в джоба или кестен, набран от вас или от много близък и доброжелателен човек, но не взет от земята. Поне така са смятали древните ни предци.

Знаци

Смята се, че най-силно повлияни при който и да е ретрограден Меркурий са зодиите Близнаци и Дева. Това е време за дълбока преоценка за вас. Вниманието към детайлите и комуникацията ще бъдат ключови. Възможни са недоразумения с близки и колеги.

В този случай се добавя и Стрелец. Астролозите казват: Ретроградният Меркурий преминава през вашия знак, влияейки на мирогледа и житейските цели. Бъдете готови да преосмислите плановете си.

По-облагодетелствани се очаква да бъдат Скорпион и Риби. Ретроградността може да им помогне да финализират дългогодишни вътрешни процеси и да подредят чувствата си.

Не трябва да се забравя обаче, че и в астрологията, както и във физиката важи правилото, че материята преминава само от едно състояние в друго, но никога не изчезва. Така и тук – загубите за едни винаги са печалби за други.

Периоди

9-14 ноември: Първи период на ретроградния Меркурий, това е времето на най-явно затъмнение на силите – както бе в „Междузвездни войни“, когато ситския лорд започва открито да действа – джедаите усещаха, че става нещо, но така и не можеха да кажат какво и къде. В астрологията стари дела или хора от миналото може внезапно да се появят отново. Технологиите може да започнат да се объркват. Бъдете особено внимателни, когато пътувате – отново предупреждават астролозите.

15-21 ноември: Върховният период на хаоса. Най-стресиращата седмица. Комуникационните сривове, конфликтите и грешките достигат своя връх. Избягвайте вземането на важни решения; отложете важни разговори – съветват астролози. Ако трябва да продължим аналогията с „Междузвездни войни“ - Империята отвръща на удара, ситският лорд открито действа и кара Дарт Вейдър да върши разни лоши неща.

22-29 ноември: Изясняване и възстановяване. Меркурий излиза от сенките и ситуацията започва да се подобрява. Изгубени предмети се появяват отново и се намират решения на стари проблеми. Най-доброто време за изпълнение на задачи, но все пак е добре да изчакате ретроградността да мине, за да се впуснете напред. И ако продължим с аналогии – джедаите са се завърнали, но още не е настъпило време за възхода на Скайуокър.

Георги П. Димитров