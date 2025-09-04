- Д-р Ламбов, на какво се дължат летните отити, кого засягат най-вече и как се лекуват?

- Като цяло лятото наистина води до един специфичен профил от оплаквания. На първо място, както и очакваме, са т.нар. външни отити. Те представляват едно възпаление на кожата на слуховия канал и то най-често се получава след къпане в басейни или в морето. По-честото мокрене води до задържане на вода в ушните канали. При някои хора пък от значение е честото почистване с клечки за уши. Тези състояния засягат както децата, така и техните родители, като са по-редки при бабите и дядовците, които не ходят на плаж и не се мокрят толкова често. Разбира се, всеки си мокри ушите, но много по-характерен е проблемът при хора, които много често използват клечките. Те създават едни микропукнатини на кожата и променят нейния външен слой, както и състава на ушната кал. Това улеснява гъбичките е бактериите, които са във водата, да навлязат и по-лесно да предизвикат инфекция на външния слухов канал.

- Как се лекува такова възпаление?

- Най-често, когато пациентите дойдат при нас, инфекцията е горе-долу напреднала. При повечето пациенти използваме достъпни антибиотични капки, които много често до ден-два успяват да се справят с проблема. При по-тежките случаи, когато проблемът е неглижиран, търпян е по-дълго и не се е потърсила своевременна лекарска помощ, стигаме и до изписването на антибиотик. Почти всички много добре се повлияват още от капките, но те трябва да са правилно предписани. Често се случва пациентите да прибегнат до капки, които сами купуват от аптеките и които само успяват донякъде да потиснат симптомите. Невинаги помагат, но с правилните медикаменти в зависимост от това, което ние видим като възпаление, успяваме бързо и съвсем спокойно да овладеем нещата и да предотвратим по-нататъшно влошаване. Така съответно и туристите, и местните могат да си продължат почивката, без да са притеснявани от тази инфекция.

- Какви са рисковете от влошаване?

- Те са свързани с подуване на ухото, от него се получава втвърдяване на тъканите около ухото и съответно болка при хранене, вдигане на висока температура, дискомфорт, заради който пациентите не успяват да се наспиват. Това налага започването на антибиотична терапия, а в много тежките случаи, при които имаме пациенти с нарушен имунитет, се налага и болничен престой, за да се вливат антибиотици венозно и да се правят други процедури, които да подпомогнат оздравяването.

- А как е правилно да се почистват ушите, след като прекаляването с клечките може да е опасно?

- В повечето случаи специалистите препоръчваме по-рядко да се почистват ушите. Тъй като ушната кал има защитна функция за ухото и то за това я произвежда. При повечето пациенти, които образуват голямо количество ушна кал, съветът е да се избягват клечките. Когато има налице натрупване, може да се наложи почистване с наша помощ. Но при повечето хора е достатъчно само да се подсушава ухото след баня. Така няма да има риск за това нарушаване на кожата, за което говорихме и което предразполага към летните инфекции при къпането.

- С какви други оплаквания идват при вас в момента?

- В летните месеци също идват пациенти, които се оплакват от болки в гърлото и са с висока температура. Много често става дума за вируси, които се съчетават и с диария и повръщане. При повечето пациенти тези симптоми отзвучават до няколко дни след съответните медикаменти, почивка и добра хидратация. Характерното при нас е, че изстудяването от климатиците в горещите дни води до стрес на тялото и отслабване на имунитета. При по-податливите се получава простуда, а след това тя води до по-лесното заразяване със съответните вируси. Трябва да отбележим и че през лятото се засилват бактериалните инфекции, които засягат гърлото и сливиците, и без антибиотично лечение те рядко озвучават. Така че не всяка болка е просто е вирус. Трябва да се потърси лекарска помощ, когато симптомите не отзвучават до няколко дни. Говорим за случаи, при които наистина има силна болка в гърлото, температурата е висока и има чувство за отпадналост. Дали от личния лекар, дали от нас – трябва да се уточни за какво точно възпаление се касае.

- Какво препоръчвате, за да не се стигне до хроничен проблем със синусите?

- Съветът е при хрема, която продължава повече от седмица, да се потърси лекарска помощ. Да се следи за усложнения като промяна в цвета на секретите, главоболие, температура и подуване под очите. Тогава може да се касае и за риносинузит и лекар трябва да предпише правилно лечение, за да не се стигне до хронифициране. Покрай носа боледуват и ушите и когато има и заглъхване и болка в ушите, съответно пак трябва да се обърнем към специалист, за да се отхвърли нещо по-притеснително. През лятото често идват туристи, които се летели от чужбина и от самия полет се е стигнало до усложнения, защото са имали неизлекуван проблем и рязката промяна в атмосферното налягане им е повлияла. Това също е характерна патология повече за летните месеци. Симптомите се влошават след летенето със самолет. Когато има възпаление и секрети, органът, който изравнява налягането – т.нар. Евстахиева тръба, е запушена и с нарушена функция. Тогава се получават възпаления на ушите. Преди полет дори обикновена хрема да има човек, е хубаво да е наясно с този риск.

- Тези, които имат синузит, как трябва да процедират, за да избегнат обострянето му?

- Невинаги може да говорим за хронифициране при чести синузити, но когато има една постоянна хрема и постоянно стичане на секрети с месеци, тогава е налице такъв проблем. Има хора, които са предразположени да боледуват често от синузити. Това предразположение зависи от фактори като начина на хранене, имунитета, проблеми с носната преграда и носната лигавица... Тези, които по-често и по-тежко карат хремите и настинките и развиват синузит, съветваме да не неглижират симптомите. Настинат ли, да си дават повече почивка, да правят назални промивки с физиологичен разтвор, да използват съответните капки от 3 до 5 дни с цел да има превенция и да не се влошат така нещата, че да се стигне до ново възпаление на синусите. Когато то настъпи, съветваме задължително да се отиде на лекар. Много често младите хора неглижират ситуацията, чувстват се добре и когато дойдат при нас след няколко месеца, установяваме, че е станало хронифициране на това възпаление и такова възстановяването и терапиите са доста по-продължителни и по-трудни.

- През септември какво е хубаво да направим, за да подсилим и подпомогнем имунната си система?

- По-често да се излиза навън. Да се съблюдава здравословна диета и да се избягват вредни храни. Винаги е добре да се пие достатъчно вода и да се поддържа добра хигиена на носа и при нужда да се правят физиологични промивки. Много ключово обаче е намаляването на стреса в ежедневието, защото той е фактор за всички болести. Трябва да се избягва тютюневият дим в затворени помещения, но трябва да имаме и хигиена на съня. Ако обобщим – най-важни са правилната храна, почивката и намаляването на стреса. Тези фактори влияят на имунитета не само на дихателните пътища, но и като цяло на организма. Когато се грижим за имунната система, дори в пика на някои заболявания ще може да ги избегнем или ако се заразим, ще ги караме много по-леко и без необходимост от антибиотици.

- Помагате ли на хора, които имат проблеми с хъркането?

- Това е част от нашата практика, като при един голям процент от тези случаи трябва да бъде установено дали става въпрос за проблеми с дишането, които предизвикват това хъркане, или е свързано със синдрома на т.нар. обструктивна сънна апнея. Много рядко пациенти, които хъркат вечер, сами са установили, че имат такъв проблем. Най-често това са техният партньор или член на семейството. Първият преглед, който правим, е с цел да се установи дали има пречка при носното дишане. Ако има запушване, се нарушава минаването на въздуха през носните входове и това предразполага към дишане през устата. То само по себе си също подлежи на преглед, при който може да установим дали има някакви проблеми, които пречат на минаването на въздуха и през устата. Ако има съчетаване на проблеми при носа и при устата, се получава хъркане, което с времето може да доведе до системно недоспиване, влошаване качеството на живот и спадане на имунитета. Задълбочаването на промяна води до постоянно чувство на умора, води и до промяна в телесното тегло. Затова те се нуждаят от помощ, като на първо място се установява дали причината е свързана с дихателните пътища, или става дума за сънна апнея, при която човек, докато спи, прави паузи на дишането. Тези паузи водят до промени на общото състояние на човек с години наред, което често остава неглижирано.

- Има ли как да си направим сами тест на слуха и кога трябва да сме наясно, че ние или наш близък има проблем?

- Най-често загубата на слух се получава с напредването на възрастта и за нея роля играят и физиологични промени в организма, а влияние оказва генетичната предразположеност. При някои се проявява по-рано, при други по-късно. Физиологията като цяло влияе върху отслабването на сетивата ни, което се дължи на естествени процеси на стареене. Когато пациентите установят, че не се разбират толкова добре при общуване, и усетят, че имат промяна в способността да чуват, нека си направят изследване на слуха. В домашни условия просто може да се разпитат близките за това – дали по-трудно ги чуваме и дали трябва да се повтаря нещо по-няколко пъти, за да се разберем. Това е най-лесното. Тези, които са били изложени на много силен шум, тъй като преди години не са се спазвали здравословните норми за нивата на шум, също трябва да се изследват и да се прави проследяване на слуха. Благодарение на ежегодните профилактики може да се установи дали някой проблем не е започнал по-рано. Най-сериозно е острото намаление на слуха, което най-често става при инфекции. Тогава се установява, че с едното или и с двете уши не се чува. Съветът е, случи ли се, дали ще бъде едностранно, или двустранно, да се потърси лекарска помощ.

- Има ли риск от използването на слухови апарати, които не са предписани от специалист?

- Реално дори да е некачествен слуховият апарат, той няма да навреди на нашето здраве, освен дотолкова, че ще затрудни общуването с близките и функциите ни в обществото. Като цяло е хубаво да бъде преценено необходим ли е слухов апарат и каква е причината да се стигне до него. Това се прави от специалист, който може да установи дали се касае за проблем във веригата на слушането, която е съставена от тъпанчето и слуховите костици, или се касае за увреждане на нерва. В съответния случай се преценява доколко реално е увреждането, тъй като при начално спадане на слуха, което не е много голямо, при поставяне на слухов апарат повечето пациенти могат да усетят, че той им е много шумен, пращи и не се чува добре. При използването на слухов апарат трябва да се прецени и каква да бъде неговата степен на сила на улавянето на сигнала. Трябва да се провери и дали е достатъчно чисто ухото. Освен всичко е много важно и слуховият апарат да бъде удобен и да приляга добре в ушния канал на човека, който ще го ползва. Много пациенти се разочароват и избягват апарати, защото не са им удобни и не прилягат добре. Така се създава много излишен шум, който ги дразни, и те го захвърлят. Когато са идвали на консултация, като подменим накрайника и с правилната настройка те се чувстват много по-добре и започват да си го носят.

ТОВА Е ТОЙ

Завършва медицинското си образование в МУ в София през 2019 г.

През 2023 г. придобива специалност по оториноларингология към МУ – Варна

Има свидетелство за професионална квалификация по аудиология

Професионалните му интереси са насочени в областта на заболяванията на носа и околоносните кухини, лечението на хроничните заболявания на тонзилите и аденоидите

Член на Българския лекарски съюз, Българското национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, Асоциация на оториноларинголозите в Югоизточна България

Людмил Христов