К омбинацията на гениалния изобретател Никола Тесла 3, 6 и 9 ще дава сила за промени на родното школо през първия срок. Това прогнозира пред „Телеграф“ топнумерологът Ели Маринова. Тя обясни, че трите числа излизат при анализа на новата учебна година у нас. Те били известни и като комбинацията на Тесла, която е наричана „Амин“. А случайно или не в момента върви дебат за влизането на предмета "Добродетели и религия“ в образованието като задължителен.

„Но кое да бъде „Амин“, доброто или лошото, се решава сега. След първия срок се задават промени“, прогнозира кабалистката.

По думите й началото на учебната година навсякъде ще е празнично и приповдигнато, ще има цветя и речи за това колко е важно образованието за децата ни, които са бъдещето на България. Но под повърхността на тази празнична суматоха ще се окаже, че има доста подводни камъни и затова истинският старт на учебната година ще е доста противоречив.

Маринова обяснява, че месец септември за България е под числото три, което отговаря за грамотността, самият ден – 15-и е под шестица (1+5=6), което управлява традиции и приемственост. А цялата дата 15.09.2025 г. за България е под числото 9 – нетрадиционност, липса на ясни ориентири, край на някакъв цикъл в образованието ни. За това в много учебни заведения ще има сблъсък между старото и новото, хаос. „Ще бъдат прокарвани и налагани нетрадиционни учебни програми и методики на преподаване, ще има противоречия и в материала и начините на преподаване. Много е възможно да има и конфликти, свързани с избора на учебници и учебна литература, нови форми на изпитване и оценяване. Освен всичко това в страната ни върви една не съвсем забележима, но трайна тенденция за подмяна на азбуката, защото навсякъде и повсеместно масово навлизат латиницата и английският език, което е тревожен сигнал с дългосрочна перспектива“, коментира нумероложката.

В следващите редове тя изчислява какво вещае първият срок за учениците според месечния им ден на раждане. Условно те могат да бъдат подредени в 9 големи групи в зависимост от основното им число. Например родените на 28-и се водят Единици, защото според кабалистичните правила рожденият им ден се редуцира до едно ( 2+8=10, 1+0=1 и т.н. ); родените на 2-ри или 11-и са Двойки (1+1=2); родените на 3-ти или на 12-и са Тройки (1+2 = 3) и т.н.

Единиците

Децата, родени на 1-ви, 10-и, 19-и и 28-и, са смели, импулсивни и вдъхновени и обичат да правят реформи. Родени лидери, те са много амбициозни. Те обичат да спорят и ще са непобедими, ако се научат да приемат отказ и да чуват „не“ като отговор, ако не бързат да излагат накуп всичките си тези, доводи и доказателства. Тези деца понасят много трудно критика и се боят от провали. Сега, за да постигат желаните резултати, ще е добре да бъдат насърчавани по подходящ начин. Не бива да пренебрегват творческите си интереси, а да ги развиват като хоби. През първия срок за тях ще са важни: високи технологии, архитектура и строителство, химия, мениджмънт, металообработване, индивидуални спортни дисциплини.

Родените на 1-ви винаги се стремят да бъдат първи. Ако са по-търпеливи и овладяват пристъпите си на гняв и паник атаките, ще могат да постигат по-добри резултати в училище.

Родените на 10-и - ако се научат да изслушват търпеливо околните, биха се развивали по-успешно и хармонично.

Родените на 19-и имат блестящ, но нестандартен ум. Предизпитната треска обаче сега може да им играе шеги.

Родените на 28-и са най-емоционалните единици. За да не се превърнат в празни мечтатели, трябва да се преборят с мързела си. И е добре да го изоставят през тази учебна година.

Двойките

Децата, родени на 2-ри, 11-и, 20-и и 29-и учат бързо и лесно и имат добра памет. Те са симпатични, толерантни, отзивчиви, плахи и свенливи и много емоционални, остро чувствителни и лесно раними. Имат чудесен усет за естетика, ритъм и колорит. Сприятеляват се лесно и са обичани от приятелите си. Винаги търсят сигурност и закрила, винаги успяват да се впишат в групата. Стремят се да избягват рисковите ситуации и конфликтите и поради това често са обвинявани, че лъжат или бягат от отговорност. Имат разностранни интереси и винаги се стремят да бъдат добре информирани за всичко, което ги засяга. През първия срок за тях ще са важни: философия, психология, история, здравеопазване, дизайн, изкуство и музика, колективни и не рискови спортове.

Родените на 2-ри ще са доста предпазливи, но добри екипни играчи. Да се научат да разграничават предпазливостта от страха и ще катерят върхове в школото.

Родените на 11-и ще са твърде взискателни и към себе си, и към околните. Да разчитат на бързите си реакции, на своята ефективност и изобретателност. Да внимават да не съдят сурово приятели и родители, да прекарват по-малко време пред екраните.

Родените на 20-и няма да са склонни да се разгръщат в по-обширни полета на дейност и да поемат персонална отговорност. Физическите натоварвания няма да са им по вкуса, така че оценките по физическо може и да са по-слаби.

Родените на 29-и са си дипломати и посредници по рождение. Тъй като ще са крайни във всичко, могат да поведат другарчетата си както към забележителни успехи и победи, така и към големи проблеми. Да внимават с капризите и да не изпускат емоциите си от контрол.

Тройките

Децата, родени на 3-то, 12-о и 21-во число са много артистични, жизнени и оптимистично настроени. Техните дарби са многобройни и разностранни, което обаче е предпоставка за разпиляване на силите и липса на концентрация. Те обичат да играят и постигат целите си като на игра. Когато са правилно мотивирани, могат да постигат завидни успехи, но когато се почувстват неоценени, изглеждат, пък и се държат като покрусени. Притежават богато въображение и буйно вдъхновение и сериозни творчески заложби. Обичат да са център на вниманието в учебната зала, на купона или в дискотеката. Ще е добре да се научат да подбират приятелите си и на разумна спестовност. През първия срок за тях ще са важни: литература, география, изкуство и музика, социални науки, спортни прояви пред повече публика.

Родените на 3-ти са чаровни и магнетични. Обичат динамиката и промените, но ще им е трудно да концентрират вниманието си само в една дейност, което ще ги прави припрени и малко хаотични.

Родените на 12-и са изявени творчески личности, но често ще са доста разсеяни и разпилени. Да не оставят всичко на самотек, щом вдъхновението им се изпари.

Родените на 21-ви ще имат добри резултати в т. нар. разказвателни предмети. На фона на своята амбиция ще е добре да се научат да не се поддават на изкушения.

Родените на 30-и ще влагат творчество във всяка своя дейност. Да внимават обаче в час заради своята бъбривост и да не се разочароват от мнението на околните или ако не получават признание за постиженията си.

Четворките

Децата, родени на 4-то, 13-о, 22-ро и 31-во число от месеца, са стриктни и дисциплинирани. Предпочитат задачите им да са подредени, спазват всички правила. Те са добри организатори, работници и изпълнители. Предпазливи, трудолюбиви, не обичат промените. През първия срок за тях ще са важни: география, история, естествени науки, агрономия, земя, природа, екология и природни ресурси и богатства, технически дисциплини, спортни прояви на оградени терени.

Родените на 13-и ще се отличават с остър ум и силна воля, което ще повиши срочния им успех. Ще блеснат и като добри организатори на различен тип класни и извънкласни прояви.

Родените на 22-ри ще се стремят към някакви реформи и благоустройства. Невинаги нещата ще са под техен контрол, както по принцип искат.

Родените на 31-ви са по-разчупени от другите четворки. Те обичат пътешествията и компаниите. В началото на учебната година ще се разсейват доста повече от обичайното.

Петици

Децата, родени на 5-и, 14-и и 23-ти са много популярни сред приятелите си. Те са любопитни и любознателни; свободолюбиви, динамични и адаптивни. Обичат да пътуват и да правят промени. Те са отзивчиви и великодушни. Умеят да правят реклама особено на собствените си постижения. Лесно учат чужди езици и бързо се справят с всякакъв вид средства за комуникация. Може да имат евентуални проблеми с дисциплината. През първия срок за тях ще са важни: точните науки, химията, чуждоезиковото обучение; готварство, пекарство, сладкарство; социални науки, урбанистика, компютърен дизайн; музика, театрали изяви. Ще се включват с охота във всякакви спортни изяви.

Родените на 5-и са чаровни и магнетични. Ще умеят да извличат полза от всяко нещо, изпречило се по пътя им. Да не се разсейват с игри и чат.

Родените на 14-и ще подобрят общата си култура, както и уменията си да се ориентират в големи и сложни ситуации или масиви от информация. Да подбират разумно и внимателно приятелите си, тъй като много лесно ще се влияят от тях.

Родените на 23-ти да се осланят на своя практичен ум. Ще е добре да са по-дисциплинирани и да не разчитат на това, че лесно се разбират с дружки и даскали.

Шестици

Децата, родени на 6-и, 15-и и 24-ти не са много амбициозни, но са много ефективни. Те си поставят разумни цели и се стремят към реални резултати. Винаги успяват да привлекат подкрепа за начинанията си и имат дарбата да намират изход и от най-трудните ситуации. Те не обичат изненадите и предпочитат да живеят и да работят по график. Интересуват се от изкуство и култура, от традиции и музика. Притежават изключителен естетически усет. Копнеят за похвали и страдат от критиката. През първия срок за тях ще са важни: философия, история, литература, изкуство и музика; интериорен и ландшафен дизайн.

Родените на 6-и ще са много сериозни и отговорни, но често ще са твърде предпазливи и няма да поемат рискове. Да релаксират сред природата и при игра с животни.

Родените на 15-и ще са по-разчупени и по-адаптивни, ще имат много нови приятели.

Родените на 24-ти ще са по-мечтателни и разсеяни. Често ще искат някакви промени. Добре е да наченат курс в интересуваща ги област.

Седмици

Децата, родени на 7-и, 16-и и 35-и по правило са перфекционисти, които могат да стигнат и до педантизъм. Но има немалко и в другата крайност – да са мързеливи и немарливи.

Те имат остър и аналитичен ум и са склонни да анализират всяко нещо, изправило се пред погледа им. Притежават многобройни таланти, един от които е музиката. Имат усета да пресяват всякакви данни и факти. Когато си съставят мнение по даден въпрос, то е категорично и окончателно. През първия срок за тях ще са важни: математика, физика, астрономия, технически и компютърни дисциплини, философия, художествени занаяти.

Родените на 7-и ще се проявят като анализатори и стратези. Да внимават с критиките си към съученици или родители.

Родените на 16-и ще имат шанса да открият или проявят някакъв скрит талант. Мистиката ще ги блазни доста, но и в задачите по математика може се крие някоя мистерия. Въпрос на гледна точка.

Родените на 25-и притежават чудесна памет и буден и логичен ум. Ще учат бързо и лесно, което ще се отрази на успеха им. Може обаче да имат и периоди на колебливост.

Осмиците

Децата, родени на 8-и, 17-и и 26-и оформят нумерологичната група на Осмиците. Хората в нейната енергийна орбита имат широк размах, големи очаквания и амбиции и определено големи възможности да ги реализират. Обичат да пътешестват, да демонстрират силата и постиженията си, като в това често стигат до крайности. Обичат адреналина и адреналиновите спортове и дейности. За тях невъзможни неща няма, особено когато приоритетите им са подредени. Не приемат съвети, особено непоискани. През първия срок за тях ще са важни: техника, природни науки, мениджмънт, земя и природни ресурси, транспорт и транспортни комуникации, архитектура и благоустройство, история и всичко свързано с древността, география, рискови и адреналинови спортове. Ако се придържат стриктно към правилата за добро поведение, ще постигат целите си по-лесно.

Родените на 8-и ще имат по-широко поле за изява. Добре е да се научат да обмислят предварително възможните рискове, които поемат.

Родените на 17-и ще са доста изобретателни. Ще намират изход и от най-заплатените ситуации. Да не се осланят обаче на преписване или суфльори, а да разчитат на собствени знания.

Родените на 26-и ще са по-разумни и овладени, но по-консервативни. Те рядко ще стигат до крайности. Да заложат на своето аристократично излъчване и вродена практичност и ще жънат успехи през първия срок.

Деветките

Децата, родени на 9-и, 18-и и 27-и са чаровни и магнетични, емоционални и артистични, будни и разностранно надарени. Всички 9-ки са големи идеалисти, а нагласата и целите, които си поставят, са по-скоро нестандартни, отколкото конвенционални. Винаги се стремят да бъдат информирани за всичко, което обаче може да ги превърне в дървени философи. Тези деца успяват да постигат целите си по-скоро с убеждаване, отколкото с настояване. Те са отзивчиви и разбиращи и имат дарбата да постигат разбирателство дори с инакомислещи хора. Представят се добре навсякъде, особено в социалните и хуманитарните дисциплини. През първия срок за тях ще са важни: философия, психология, литература и изкуство, журналистика, чужди езици, социални дейности. Те ще предпочитат тиймбилдинга, а не точно спортните състезания.

Родените на 9-и ще успяват да привлекат вниманието на околните. А тях ще ги привличат далечните пътешествия, екзотиката и приключенията. Покрай увлеченията им към изкуството и загадките да не забравят и за уроците.

Родените на 18-и често ще драматизират някакви случки или флиртове. Трудно ще влязат в ритъм в началото на учебната годна, ще залитат повече по спорт и електронните джаджи.

Родените на 27-и за разлика от другите деветки са по-прагматични и рационални. Това ще им помогне да влязат по-бързо в учебния процес. Би било добре да балансират емоциите си с разговори, плуване, разходки сред природата.

Любомир Старидолски