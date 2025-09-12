У бийството на македонския гражданин Орце Коруновски е един от малкото публични разстрели в най-новата ни история, който е разкрит и има осъден извършител. Отличава се и с това, че убиецът успява да избяга от затвора, но след няколко часа е заловен. Тъмна история с няколко финала.

Престъплението

22 септември 2002 г. 15 ч. Заведението „Тропс къща“ в центъра на Варна е пълно. 37-годишният македонски гражданин Орце Коруновски е в компанията на трима българи от София. Това не пречи на килър да го застреля с пистолет „Червена застава“, сръбско производство. Убиецът е с два пълнителя, стреля и бяга, а оръжието още същия ден е намерено в храстите в района на Аквариума в Морската градина на Варна.

Градът е потресен, тъй като на 1 септември също пред очите на десетки хора в центъра е разстрелян и грузинецът Бедзина Арошидзе.

Път

Убитият Орце Крумовски е от Скопие. По данни на полицията пристига в България на 18 август 2002 г. Във Варна пребивава три седмици преди убийството. Има доста познати български бизнесмени и хора от криминалния контингент. В родината си Македония не се появява от половин година, като през това време освен в България е в Турция и Сърбия. Женен е, а съпругата му идва у нас за три дни по-рано през септември 2002 г.

Македонецът има разностранен бизнес и създава непрекъснато напрежение между бизнес партньорите си. Това е една от основните версии за убийството и за идването му в България.

Разследване

Разследващите престъплението достигат до няколко души. Варненската окръжна прокуратура повдига обвинения на 36-годишния Малин Крумов – Маце, от пернишкото село Дивотино и софиянците Венко Агонцев, на 38 г., Димитър Викентиев, на 42 г., и Карамфил Карамфилов за убийството на Коруновски. Като подбудител е посочен Димитър Бенишев, Малин Крумов – като извършител, а Агонцев, Карамфилов и Викентиев като помагачи. Производството срещу Бенишев е прекратено след самоубийството му в килия в следствения арест през 2003 г. Срещу останалите е внесен обвинителен акт в съда.

Според обвинението Крумов е разстрелял Коруновски, което ужасило посетителите на заведението и настъпила суматоха. Килърът побягнал и бил преследван от мъжете, с които бил Коруновски, чак до Морската градина.

Според разследващите събраните материали по делото дават основание на прокуратурата да твърди, че убийството е обмисляно, подготвяно и организирано дълго време. Бенишев планирал действията на всеки един от обвиняемите и ги мотивирал. Крумов, Викентиев и Карамфилов са криминално появени.

Сага

Близо 6 г. продължава съдебната сага. През март 2007 г. Варненският окръжен съд дава доживотен затвор за физическия извършител Малин Крумов, по 16 г. за помагачите Венко Агонцев и Димитър Викентиев и задочно 17 г. за Карамфил Карамфилов, който е в неизвестност. В началото на 2008 г. Апелативният съд отменя присъдите поради липса на мотиви за престъплението и връща делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжния съд. Така процесът започва отначало.

На 1 юли 2008 г. новият състав на съда потвърждава доживотната присъда без право на замяна за Крумов, а останалите напълно оправдава. Маце обжалва пред Апелативния съд и иска оправданите като съизвършители и помагачи Венко Агонцев, Димитър Викентиев и Карамфил Карамфилов да бъдат осъдени. Прокуратурата също протестира оправдателните присъди. През март 2009 г. втората съдебна инстанция излиза с решение, което потвърждава изцяло присъдите и мотивите на Окръжния съд.

Присъдата влиза в сила на 4 януари 2010 г., след като е потвърдена и от Върховния касационен съд.

Бягство

5 дни по-късно, на 9 януари 2010 г. следобед, Маце успява да избяга от варненския затвор по време на разходка. Обявен е за национално издирване. От полицията предупреждават, че беглецът е опасен и агресивен. Описват го като висок около 1,85 м, с мургав тен, удължено лице, чуплива дълга черна коса, вързана на плитка. В момента на бягството е облечен с черно яке с червени кантове на гърдите и ръкавите, с тъмен анцуг, обут с маратонки и с тъмна плетена скиорска шапка.

Човешка грешка е причината за бягството на Малин Крумов, съобщава директорът на ГДИН тогава главен комисар Петър Василев. 28-годишен надзирател във варненския затвор не си е свършил работата при бягството. Властите признават, че за първи път затворник с доживотна присъда успява да избяга от “сърцето” на затвора. За 3 минути и 10 секунди Малин Крумов се изкатерва по оградата чрез кабел, скача от почти 6 метра височина и бяга. Всичко това става пред погледа на постовия, който е въоръжен, но не реагира адекватно. Беглецът е бил пред очите му две минути.

“Имал е достатъчно време, за да предотврати това бягство. Той е човек с шестгодишна служба и за тези шест години не му се е налагало да действа. За тези 160 сек той е задраскал всичко, което 6 години е работил”, коментира Василев.

Залавяне

Крумов е задържан след няколко часа на КПП край с. Старо Оряхово, на 30 км от Варна по пътя за Бургас. Той се вози в такси, което хванал от кв. Аспарухово. При полицейската проверка на пътуващите в колата Маце побягва, но е спрян със стоппатрон в крака. Шефът на варненския затвор поема отговорността за инцидента.

“Когато го извадили от леката кола и го проснали на земята, той скочил и побягнал. Преследван бил от полицаите 300-400 метра. Наложило се два пъти да стрелят във въздуха и да го предупредят да спре, той обаче не се е подчинил. Тогава го простреляли в крака и го хванали”, разказва вътрешният министър тогава Цветан Цветанов. „При създадената добра организация и оперативно-заградителни работи на територията на ОДМВР – Варна, и съседните райони полицията е задържала избягалия затворник. В момента той е в Районното управление на МВР в Долни Чифлик – ранен и окован”, допълва МВР шефът.

При бягството и при залавянето на Крумов няма пострадали хора. Не се доказва и Маце да е имал съучастник при бягството.

Мария Кадийска