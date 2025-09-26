Б ългария се нарежда сред най-тежко засегнатите страни в Европа от смъртоносните горещини през лятото на 2025 г., сочи нов доклад на Grantham Institute към Кралския колеж във Великобритания. Според анализа в 18 големи български града е било с 2,4°C по-топло от нормалното за сезона.

Според доклада заради жегите у нас в периода юни-август са загинали 552-ма души. Това нарежда страната ни на едно от най-високите нива в Европа, редом с Хърватия и Гърция. Само в столицата се изчисляват 214 смъртни случая на милион души, като 72% от тях се дължат пряко на климатичните промени, показват данните.

Възраст

Основно засегнати са възрастните хора – над 80% от жертвите са над 65 години, което подчертава уязвимостта на застаряващото население. Изследването обхваща 854 града в Европейския съюз, Великобритания, Швейцария и други страни. През лятото на 2025 г. в тези градове са регистрирани 24 404 смъртни случая, свързани с жегите, като 68% (16 496 души) се приписват на човешки индуцираните климатични промени.

„Причинно-следствената връзка между изгарянето на изкопаеми горива, повишаването на температурите и увеличената смъртност е неоспорима“, казва Фридерике Ото, климатолог от Кралския колеж в Лондон и съавтор на доклада. „Ако през последните десетилетия не бяхме продължили да горим изкопаеми горива, нямаше да отчетем 24 400 починали в Европа това лято“. Рим, Атина и Букурещ водят по брой на жертви, но София също е в рисковата група, редом с Мадрид, Виена и Варшава. Най-висок дял на смъртни случаи, причинени от климатичните промени, е отчетен в Стокхолм (97%), Мадрид (93%) и Братислава (85%).

Около 2700 души са загубили живота си в горещи вълни през последните години. Жегата в България взе жертви, равняващи се на населението на град Ахелой. Жарките лета на 2022 и 2023 година нареждат България сред рекордьорите по смъртност, причинена от екстремни горещини, показват данни от изследването на Барселонския институт за глобално здраве.

Според това изследване България се нарежда на второ място в Европа по смъртност през 2023 година след Гърция, като в южната ни съседка са отчетени 393 смъртни случая на 1 милион души. Други силно засегнати държави са Италия, Испания, Кипър и Португалия. Изследването обобщава данни за смъртността и температурите от 35 европейски държави. През лятото на 2022 г. на Стария континент са отчетени общо 61 672 смъртни случая, свързани с продължителните жеги. В България се изчислява, че около 1277 души са починали вследствие на горещите вълни, което се равнява на 176 смъртни случая на един милион души население. През следващото лято в Европа живота си губят 47 690 души. България е на второ място по смъртност, с 229 смъртни случая на милион. При приблизително население от 6,4 милиона това означава около 1466 жертви за този период. Реалният брой на жертвите вероятно е дори по-висок, предупреждават изследователите.

Пол

Повече жени загиват в горещите вълни. Особено уязвими са възрастните дами над 80 години. В Европа смъртността в тази група е със 7,6 пъти по-висока, отколкото при хората между 65-79 години. Като цяло загубилите живота си българки са 22% повече от мъжете. Починалите дами през 2022 година са 678, а представителите на силния пол – 556.

Пенсионерите – най-уязвими

Уязвимите групи – възрастни хора, малки деца, хора с хронични заболявания и социално уязвими групи, са най-застрашени от фатални последствия по време на горещи вълни. Те предизвикват топлинни удари, увеличават риска от инфаркти, инсулти, сърдечна недостатъчност, както и влошават хроничните заболявания. Пациенти с диабет, белодробни заболявания, хронична бъбречна недостатъчност и други състояния страдат повече по време на жеги. Ако не бяха приложени мерки като здравни предупреждения, системи за охлаждане и здравни кампании сред обществото, смъртността, отчетена през 2023 г., би могла да бъде с 80% по-висока.

Нужни са ни 3-4 часа на климатик

Организмът не може да си почине, ако няма трайно охлаждане на климатик в продължение на 3-4 часа, за да може да възстанови топлинния си баланс, обясняват специалистите. Горещите вълни стават все по-чести, по-екстремни и най-вече – по-продължителни, което не дава възможност на организма да се възстанови и адаптира, обясняват климатолозите. Пряко от топлината умират малко хора, но тя е спусъчният механизъм, който обостря хроничните заболявания, които могат да доведат до фатален край, особено в една напреднала възраст. Пряко от жегите хората могат да изгубят живота си по два начина – или от топлинен, или от слънчев удар. Вярно е, че жените умират по-често в такива ситуации. Дамите над 70 години често страдат от наднормено тегло, а един такъв организъм наистина много трудно се охлажда. При възрастните хора терморегулацията е нарушена, а в повечето случаи те имат хронични заболявания.

Милена Димитрова